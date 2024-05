777 Partners Enfrenta Processo por Fraude nos Estados Unidos

A empresa 777 Partners, que detém o futebol do Vasco da Gama, está enfrentando um processo nos Estados Unidos acusada de fraude. A ação judicial foi movida pela Leandenhall, uma empresa inglesa, que alega que a 777 Partners obteve um empréstimo de 350 milhões de dólares e ofereceu como garantia ativos que não pertenciam à empresa ou que sequer existiam.

1. **Acusação de Fraude:**

Segundo a Bloomberg, a 777 Partners teria oferecido à Leandenhall 350 milhões de dólares em ativos como garantia para obter financiamento. No entanto, os ativos prometidos não foram encontrados ou já estavam comprometidos em outras operações, o que os tornava inacessíveis para uso como garantia.

2. **Processo Judicial:**

A Leandenhall moveu uma ação judicial nos Estados Unidos contra a 777 Partners, iniciando uma investigação sobre o caso. O dono da 777 Partners, Josh Wander, está previsto para comparecer ao tribunal em Nova Iorque para prestar depoimento.

3. **Relação com Outras Empresas Sob Investigação:**

Além da 777 Partners, a relação da empresa com a Advantage Capital Holdings LLC (A-Cap), uma seguradora norte-americana, também está sendo investigada. A-Cap e seu CEO, Kenneth King, são citados como réus no processo.

4. **Impacto nos Clubes de Futebol:**

A 777 Partners possui participação em diversos clubes de futebol, incluindo o Vasco da Gama, Genoa-ITA, Everton-ING, Hertha Berlin-ALE, Red Star-FRA e Standard Liège-BEL. O desenrolar do processo pode ter repercussões nos clubes ligados à empresa.

A situação financeira e legal da 777 Partners está sob escrutínio, e o desfecho do processo terá grandes implicações não apenas para a empresa, mas também para os clubes de futebol envolvidos em sua rede de investimentos.

Vasco em Negociação para Evitar Multa ao Valladolid

pela Contratação de Pezzolano

O Vasco da Gama está em busca de um novo técnico após o pedido de demissão de Ramón Díaz, e o alvo principal é Paulo Pezzolano, atualmente no Real Valladolid, da Espanha. No entanto, o clube brasileiro enfrenta um desafio: negociar a liberação do treinador sem ter que pagar uma multa rescisória considerável, segundo vasconet.com.br

1. **O Valor da Multa:**

A multa rescisória estipulada para a liberação de Paulo Pezzolano é de 3 milhões de euros, aproximadamente R$ 16,3 milhões. Esse valor representa um entrave nas negociações entre o Vasco e o Real Valladolid.

2. **Negociações em Andamento:**

Pedro Martins, diretor executivo do Vasco, está empenhado em encontrar uma solução que não envolva o pagamento integral da multa rescisória. Uma das estratégias é argumentar que o contrato de Pezzolano com o clube espanhol se encerra em 30 de junho, o que poderia facilitar sua liberação.

3. **Questões Salariais:**

Além da multa, o Vasco também precisa negociar a questão salarial da equipe de trabalho de Pezzolano, que gira em torno de 1,8 milhão de euros, cerca de R$ 10 milhões. O treinador deseja trazer sua comissão técnica para trabalhar junto com ele em São Januário.

4. **Sinal Verde de Pezzolano:**

Apesar dos obstáculos, Paulo Pezzolano demonstrou interesse nas conversas com o Vasco. No entanto, o clube brasileiro precisa chegar a um acordo com o Real Valladolid para antecipar o fim do compromisso do treinador uruguaio.

Enquanto as negociações estão em andamento, Paulo Pezzolano continua treinando o Real Valladolid, que enfrentará o Mirandés neste sábado pela 38ª rodada da Segunda Divisão espanhola.

Paulo Pezzolano chegou ao Real Valladolid em abril de 2023, marcando sua estreia como técnico na Europa após passagens por equipes no México, Uruguai e Brasil.

O Vasco espera resolver essas questões nas próximas semanas para garantir a contratação de Pezzolano e iniciar uma nova era sob o comando do treinador uruguaio.

Pedro Martins Assume Como Diretor Executivo do Vasco e Inicia Busca por Novo Treinador

Pedro Martins, o novo diretor executivo do Vasco da Gama, já está no Rio de Janeiro e iniciou suas atividades no clube. Sua chegada ocorreu no domingo, e desde então, ele tem participado das primeiras reuniões presenciais para o planejamento do futebol vascaíno.

A urgência provocada pelos recentes acontecimentos, como a goleada sofrida para o Criciúma e a subsequente saída do técnico Ramón Díaz, levou Pedro Martins a acelerar o início de seu trabalho no Vasco. Embora ainda não tenha sido oficialmente anunciado pelo clube, ele já se reuniu com o gerente de futebol Clauber Rocha e o técnico interino Rafael Paiva para definir os planos da semana.

Apesar da intenção inicial de chegar com calma e se adaptar aos processos internos do clube antes da próxima janela de transferências, que só abre em julho, Pedro Martins já tem uma primeira missão complicada: encontrar um novo treinador para o Vasco. A decisão do clube de virar a página em relação a Ramón Díaz indica que a busca por um substituto é prioritária.

O Vasco está determinado a seguir em frente após a saída de Ramón Díaz, e a chegada de Pedro Martins marca o início de uma nova era no departamento de futebol do clube. Com sua experiência e liderança, espera-se que Pedro Martins contribua para a estabilidade e o sucesso do Vasco nas próximas competições.

Enquanto isso, os torcedores vascaínos aguardam com expectativa o desenrolar dessa nova fase, na esperança de que o clube retome o caminho das vitórias e conquistas que sempre caracterizaram sua história.

Vasco da Gama: Em Busca de uma Nova Era com Paulo Pezzolano

O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, enfrenta um momento de transição após a demissão do técnico Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano Díaz. Após uma derrota por 4 a 0 contra o Criciúma, a dupla apresentou sua renúncia, e o clube, liderado pelo CEO Lucio Barbosa, decidiu aceitá-la sem reconsideração por https://vasconet.com.br

A relação encerrada entre o Vasco e os Díaz marca o início de uma nova busca por estabilidade e sucesso. Nesse sentido, o clube está mirando em um novo treinador para liderar a equipe. O nome discutido nos bastidores é o do uruguaio Paulo Pezzolano, conhecido por sua passagem vitoriosa pelo Cruzeiro, onde conquistou o título da Série B em 2022.

A decisão de buscar um novo comando técnico é parte de uma estratégia para revitalizar a equipe e retomar o caminho das vitórias. A contratação de Pezzolano sugere uma aposta em um treinador com experiência comprovada na Série B e com potencial para trazer novas ideias e táticas para o Vasco.

A demissão dos Díaz e a busca por um novo técnico marcam um momento de virada para o Vasco, que busca reafirmar seu lugar entre os principais clubes do futebol brasileiro. A escolha de Pezzolano como possível sucessor demonstra a determinação do clube em buscar um caminho de sucesso e glórias futuras.

Enquanto o Vasco se prepara para uma nova fase, os torcedores aguardam com expectativa a chegada do novo treinador e as mudanças que ele pode trazer para a equipe. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa história e torcer pelo renascimento do Gigante da Colina nas competições futuras.