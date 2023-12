Natal dos Animais promove adoção responsável de animais abandonados

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses (CVAZ), realizou nesta terça-feira (26), a terceira edição do Natal dos Animais, evento que promove a adoção responsável dos animais abandonados que estão sob tutela do serviço municipal. Estão disponíveis para adoção 25 animais, entre cães e gatos. Desse total, quatro foram adotados no período da manhã.

“Estamos realizando, em mais um ano, o Natal dos Animais, um evento que surgiu de uma grande vontade de mudar a realidade desses animais que, em sua grande maioria, vieram de abandono. Mais do que uma feira de adoção, proporcionamos um momento diferente para esses bichos, que também têm sentimentos, enquanto aproveitamos o mês de dezembro, a época do Natal, para conscientizar sobre a importância do não abandono e do acolhimento com carinho”, comenta a gerente de Vigilância Ambiental e Zoonoses, Pollyana Dantas.

Todos os animais disponíveis para adoção no Centro de Zoonoses já estão vermifugados e vacinados e, alguns já saem do Centro castrados. Os que não estão em tempo de castração ainda têm a cirurgia garantida no tempo hábil.

Adoção – Mesmo com a campanha de adoção para o fim de ano, o serviço mantém uma ação permanente para adoção, que acontece durante todo o ano. Neste ano, por meio de ações promovidas pelo Centro, foram adotados mais de 150 animais.

Quem tiver interesse em adotar, pode ir ao Centro de Zoonoses para conhecer os pets, portando documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Para a adoção, o candidato passará por uma conversa para avaliar o perfil do futuro tutor e do animal em questão.

Durante a conversa, a equipe informa sobre a importância do não abandono e os cuidados com os animais. Após isso, será necessário apenas preencher o termo de adoção responsável e já poderá sair do CCZ com seu bichinho.

Apesar do centro de zoonoses cuidar de alguns animais até que sejam adotados, o serviço não funciona como canil. “O Centro de Zoonoses acolhe com muito amor alguns animais, oriundos em grande maioria de demanda judicial, até que esse animal encontre uma família, mas é importante sempre lembrar que o Centro de Zoonoses não é canil nem dispomos de um em nosso Município, por isso, precisamos conscientizar cada vez mais sobre o não abandono”, destaca Pollyana Dantas.

Serviço – O Centro de Controle de Zoonoses está localizado na Avenida Walfredo Macedo Brandão, n°100, no bairro dos Bancários, atendendo de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para mais informações, a população pode entrar em contato por meio do telefone (83) 3218-9357.