Semob-JP revitaliza sinalização das avenidas Cabo Branco e Almirante Tamandaré

26/03/2024 |

17:30 |

17

Com o objetivo de garantir a segurança viária e o ordenamento do tráfego de veículos na orla da Capital, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), por meio da Divisão de Sistema Viário (DSV) da autarquia, renovou a sinalização horizontal e vertical de toda a extensão das avenidas Cabo Branco e Almirante Tamandaré, nos bairros Cabo Branco e Tambaú, respectivamente.

As equipes da DSV trabalharam durante toda segunda-feira (25) para renovar a pintura das marcações de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, rampas de acesso para cadeirantes, marcas de canalização no pavimento, faixas de pedestres, tachinhas e tachões. A sinalização vertical do trecho também recebeu atenção da Semob-JP, com a substituição de todas as placas com desgaste.

“O trabalho de vistoria da sinalização e a revitalização de pinturas no asfalto e a substituição de placas desgastadas é ininterrupto, para que estejam sempre nas melhores condições de visualização, e cumpram a sua função de ordenar o tráfego de veículos e, também, garantir a segurança do trânsito para todos, principalmente pedestres, preservando vidas”, destacou Expedito Leite Filho, superintendente da Semob-JP.