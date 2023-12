Caravana do Cuidar realiza mais de sete mil atendimentos em 2023

A Caravana do Cuidar, serviço itinerante promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), chega a sua 96ª edição com o total de 7.787 atendimentos, realizados entre março e dezembro de 2023. Já são dois anos desde que o projeto foi criado, e até então, 39 bairros do Município receberam o serviço.

“A Caravana do Cuidar foi uma iniciativa da Sedhuc, e o projeto foi abraçado pelo prefeito Cícero Lucena, assim como pelas outras secretarias municipais que seguem somando ao projeto em todas essas edições. João Pessoa tem 59 bairros e já conseguimos levar os serviços da caravana para 39 deles, voltando em alguns bairros, inclusive. Para garantir o atendimento para o maior número de moradores”, destacou o Secretário de Direitos Humanos e Cidadania, João Corujinha.

Os serviços voltados à assistência social registraram 1.962 atendimentos realizados, sendo 1.149 promovido pelo CadÚnico, porta de entrada para os benefícios sociais; 408 atendimentos da equipe dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras); 305 do Programa Acessuas Trabalho, que direcionado jovens entre 14 a 24 anos de idade para uma oportunidade no mercado de trabalho; e 100 atendimentos registrados pela equipe do Programa Criança Feliz, voltado para o acompanhamento de gestantes e/ou crianças de até seis anos.

Já os serviços voltados a saúde, totalizaram 4.305‬ atendimentos, sendo 900 atendimentos médicos, 1.957 aferições de pressão arterial; 827 aplicações de vacinas contra Covid-19 e contra Influenza; 319 atendimentos odontológicos, realizados pela equipe da Unidade Odontológica Móvel (UOM); além dos 302 atendimentos realizados pela equipe da auriculoterapia.

Outros serviços realizados durante as edições da Caravana foram o Sine-JP, com 133 encaminhamentos para oportunidades no mercado de trabalho; o Procon-JP, com 144 atendimentos; a Ouvidoria Geral do Município, com 353 registros; e a participação da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) com a doação de aproximadamente 200 mudas de planta.

Das 30 edições realizadas durante o ano de 2023, a Caravana esteve em 21 bairros, entre eles Mangabeira VIII, nas comunidades do Aratu e Cidade verde; Mangabeira II, na Vila União; Mangabeira IV; Gramame; Bairro das Indústrias, em Mumbaba; João Paulo II; Centro; Torre, na comunidade Padre Hildon Bandeira; bairro Cristo Redentor; Muçumagro; bairro dos Colibris; Alto do Mateus, na Praça da Mangueira; Mandacaru; Alto do Céu; Oitizeiro; Valentina, na Comunidade Santa Bárbara; José Américo, na comunidade Laranjeiras; Funcionários II; Bancários; Bairro dos Novais e Ernani Sátiro. Os bairros Torre, Muçumagro, Colibris, Oitizeiro e Bancários receberam a roda de serviço promovida pela Caravana pela primeira vez.

Uma das moradoras beneficiadas pela Caravana do Cuidar foi Maria Eduarda, que mora com a sua filha de dois anos no bairro Mangabeira II. “Eu fui uma das muitas pessoas, que foram atendidas pela Caravana”, disse. “Fui com a minha mãe, e nós duas saímos com os problemas resolvidos, inclusive, conhecemos novos serviços da Prefeitura, que não sabíamos que existia”, comentou.

Atualmente Maria Eduarda tem o auxílio do Bolsa Família como sua única fonte de renda, e conseguiu realizar o cadastro graças ao atendimento itinerante do Cadúnico. “Eu estava desempregada e já tinha tentado me cadastrar pra receber o benefício outras vezes, mas só na Caravana, tive um atendimento com resultado e agilidade”, completou.

Além do Bolsa Família, ela também se cadastrou no Programa Criança Feliz, que tem como objetivo acompanhar e estimular o desenvolvimento de crianças na primeira infância, por meio de visitas semanais ou quinzenais, através do brincar, trabalhando aspectos como coordenação motora, comunicação e linguagem, cognição, interação e fortalecimento de laços parentais.