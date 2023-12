Saiba onde governo pretende instalar Casa da Mulher Brasileira de João Pessoa

O governador João Azevêdo (PSB) declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, três imóveis no bairro do Varadouro, Centro Histórico de João Pessoa. Na área, conforme o decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (19), deverá ser instalada a Casa da Mulher Brasileira.

Os imóveis estão situados onde já funcionou a Casa do Artesão, próximo ao Terminal de Integração. Um dos imóveis está localizado na Rua Maciel Pinheiro e os outros dois, integrados a ele, está cravado na Rua Francisco Londres.

Com investimentos de R$ 30 milhões, de recursos do governo federal, a instalação da Casa da Mulher Brasileira no local foi inserida no pacote de medidas para ‘salvar’ o Centro Histórico, anunciados pelo governo do estado na semana passada, em parceria com a prefeitura de João Pessoa.

A Casa da Mulher Brasileira é uma inovação no atendimento integral e humanizado às mulheres. Em um mesmo espaço, a Casa integra serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças –brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes.