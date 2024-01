Caso Ana Sophia completa 6 meses e inquérito conclui que crime teve motivação sexual

Nesta quinta-feira (4), o desaparecimento da menina Ana Sophia completa seis meses. O delegado Diógenes Fernandes afirmou que o inquérito, que está em fase de conclusão, apontou que crime teve motivação sexual e o único suspeito, Tiago Fontes, teria premeditado quatro meses antes.

As investigações concluíram que o crime foi premeditado, após pesquisas encontradas no celular do investigado. “Tiago planejou o crime 4 meses antes. Em março ele já pesquisava como matar asfixiada uma criança de 7 anos, idade de Sophia na época”, afirmou Diógenes Fernandes.

O delegado Diógenes Fernandes informou também que, segundo o inquérito, Tiago Fontes, que foi encontrado morto no dia 9 de novembro, agiu sozinho. As buscas por Ana Sophia continuarão sob demanda, à medida que novas informações chegarem à Polícia Civil.

Relembre o caso

No dia 4 de julho de 2023, por volta das 12h, a menina Ana Sophia Gomes, de 8 anos, saiu de casa, no distrito de Roma, município de Bananeiras, para brincar na casa de uma amiga da mesma faixa etária, e foi a última vez que a criança foi vista pela família. De acordo com a Polícia Civil, Tiago Fontes matou a criança e escondeu seu corpo.

Câmeras de segurança da rua captaram imagens de Sophia indo até a casa da amiga. Porém, de acordo com o delegado Thiago Cavalcanti, ela não teria permanecido na residência, porque a amiga estava de saída com a família para Solânea. A família oficializou o desaparecimento ainda no dia 4. No dia 5 de julho, a Polícia Civil começou a procurar pela menina.

As buscas aconteceram na casa da menina, em imóveis vizinhos, em açudes e nas matas da região. Foram usados cães farejadores, drones, helicóptero, mergulhadores dos Bombeiros e até retroescavadeira para reduzir o volume de um açude. No dia 31 de agosto, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis do distrito de Roma. Uma das pessoas que teve a residência vistoriada, Tiago Fontes, havia desaparecido e passou a ser considerado investigado em 12 de setembro, uma vez que ele não retornou para casa após a vistoria.

Em coletiva de imprensa realizada no dia 22 de setembro, a Polícia Civil informou que uma perícia constatou que Ana Sophia entrou na casa de Tiago Fontes, no dia do desaparecimento, e não foi mais vista após isso.

Tiago Fontes, o principal suspeito do desaparecimento da menina, foi encontrado morto em uma área de mata fechada no sítio Camará de Baixo, na zona rural de Bananeiras, em 9 de novembro. O corpo de Tiago Fontes foi encontrado junto de uma garrafa de bebida alcóolica e uma cama feita com capim, numa área de mata fechada, por trabalhadores rurais, em avançado estado de decomposição.

De acordo com a Polícia Civil, Tiago pesquisou em seu aparelho celular sobre estágio e decomposição de corpo humano e ocultação de cadáver, horas depois do desaparecimento de Ana Sophia e instantes antes das buscas serem iniciadas.

O major Fernando, do Corpo de Bombeiros, disse que as buscas pelo corpo de Ana Sophia foram retomadas no dia 14 de novembro no local onde o corpo de Tiago foi encontrado e no trajeto em que o suspeito fez para ir até o trabalho, utilizando uma estrada alternativa. A Polícia Civil afirmou que o caso estava elucidado, mas, até o momento, o corpo de Ana Sophia não foi encontrado.