Corredor Turístico terá programação artística em três dias da semana

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio de suas secretarias, efetiva nesta quinta-feira (4), a abertura do Corredor Turístico da Duque de Caxias. Nesta primeira fase, haverá apresentações artísticas no local. Em janeiro elas acontecerão todas as quartas, quintas e sextas-feiras. A atração do mês será a banda Rubacão Jazz, às 17h, no jardim da Academia Paraibana de Letras (APL). Às 18h, a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bonjikian se apresentam no local cantando Ave Maria, seguido de um repertório de música de câmera no Centro Cultural São Francisco.

A entrada é gratuita e aberta ao público, mas é preciso entrar no Sympla (link https://abre.ai/hOc1) e retirar seu voucher de entrada, uma vez que a APL e o Centro Cultural de São Francisco são espaços com lotação reduzida.

O Corredor Turístico da Duque de Caxias é um projeto que está inserido no programa “Viva o Centro”, implementado pela Prefeitura de João Pessoa em parceria com o Governo do Estado, para promover a revitalização do Centro Histórico da Capital.

O secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos, reforçou que este projeto é uma parceria da Secitec com as Secretarias Municipais de Turismo, Planejamento, Comunicação Social, Fundação Cultural de João Pessoa, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), e do Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

O secretário ressaltou que vários estudos de prospecção e impacto, por meio da tecnologia, foram realizados no local para verificar as possibilidades para o desenvolvimento urbano, turístico e econômico.

Um dos idealizadores do projeto, o professor David Campos Fernandes, explicou que a intenção é converter a Rua Duque de Caxias em um lugar criativo com base na promoção de atividades de turismo, hospitalidade e no envolvimento da comunidade artística. De acordo com ele, o evento acontecerá todas as quartas, quintas e sextas-feiras do mês e a previsão é que, a partir de fevereiro, seja realizada missa em latim, com canto gregoriano, no Mosteiro de São Bento, todas às sextas-feiras.

Rubacão Jazz – A big band surgiu em 2013, no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, sendo coordenada pelo trompetista e professor Alexandre Magno. A banda tem formação “Big Band”, ou seja, orquestra de origem americana composta por instrumentos de metais (trombones, trompetes, saxofones), além de guitarras, bateria, baixo e percussão.

No repertório da big band estão incluídos frevos, marchinhas, sambas, bossa nova, MPB, música latina, caboclinhos, maracatus e outros gêneros. No set list das apresentações das quartas e sextas-feiras de janeiro estão previstas canções como: Witchcraft (Cy Coleman/Sammy Nestico), Swangalang (Bob Mintzer), Aquarela do Brasil (Ary Barroso/Maestro Cipó), Jirau (Rafael dos Santos), Maracangalha (DorivalCaymmi/Arismar do Espírito Santo/Jarbas Cavendish), Vieste (Ivan Lins/Rafael Rocha), Insensatez (Tom Jobim) e Relembrando o Norte (Severino Araújo).

Entrada gratuita – Ingressos de acesso pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/corredor-turistico-da-duque-de-caxias/2297295