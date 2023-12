Jonathan Majors é declarado culpado e demitido da Marvel

O ator Jonathan Majors, conhecido por ser o grande vilão do Universo Cinematográfico da Marvel, foi considerado culpado por agressão imprudente de terceiro grau e assédio. O julgamento aconteceu na segunda-feira (18), e também acarretou na demissão de Majors da Marvel.

Jonathan Majors foi acusado por agredir ex-namorada em março deste ano. Conforme o resultado do julgamento, Majors foi inocentado nas acusações de agressão intencional de terceiro grau e assédio agravado.

A sentença deve ser determinada no dia 6 de fevereiro do próximo ano. Mas, logo depois do julgamento, a Marvel decidiu romper os laços com o ator, que não interpretará mais Kang em nenhuma produção do estúdio.