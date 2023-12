Prefeito firma acordo com Fiep e UFPB, que prevê revitalização e uso do prédio da antiga Academia do Comércio   

Uma semana depois de apresentar o maior pacote de medidas da história da Capital para o resgate do Centro Histórico, no comércio, cultura e turismo, o prefeito Cícero Lucena conseguiu a adesão de mais parceiros para o projeto da Prefeitura de João Pessoa, com o Governo do Estado. Na manhã desta terça-feira (19) foi firmado um acordo para uso do prédio da antiga Academia do Comércio, que fica na Rua das Trincheiras, para a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep) ocupar o espaço com atividades de fomento ao empreendedorismo.

A solenidade aconteceu na Reitoria da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que é proprietária do imóvel e está cedendo-o para o projeto de revitalização do Centro. Durante o encontro, ficou decidido pela criação de um grupo de trabalho, ainda esta semana, para avançar em questões burocráticas e do processo de revitalização do prédio, que a princípio deve receber, também, um Centro de Energia Renováveis da UFPB.

“Eu estou muito feliz, porque isso vem de encontro aquilo que nós acreditamos que vai poder acontecer no projeto Viva o Centro, na parceria Governo do Estado e Prefeitura de João Pessoa, com várias ações e incentivos. Nós já dizíamos que para isso ser concretizado era fundamental que a cidade adotasse, esse projeto e essa resolução. Esse gesto da UFPB, junto com a Fiep, nos garante que estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito.

O reitor da UFPB, Valdiney Gouveia, disse que a parceria vai garantir um equipamento importante para sociedade paraibana. “Importante não somente para a Universidade e para a cidade de João Pessoa, eu diria que para o Estado da Paraíba. É uma oportunidade de pensar o uso adequado do Centro da cidade, dos espaços do Centro, poder desenvolver, poder formar jovens. Capacitação é fundamental para que a gente ocupe os espaços na indústria, no começo, em todos os setores”, afirmou.

Já o presidente da Fiep, Francisco Buega Gadelha, afirmou que o local também poderá abrigar uma escola para 2 mil estudantes. “O Sesi e o Senai, inclusive, já têm recurso para isso. Estamos, há algum tempo, procurando um local para montar essa escola. Vamos avançar agora com os trâmites legais”, afirmou.

Recuperação do Centro Histórico – Intitulado Viva ao Centro, o projeto conta com investimento de R$ 400 milhões, sendo 250 da Prefeitura, com parte de recursos federais, mais R$ 150 milhões do Governo da Paraíba. As ações preveem isenção fiscal e redução de tributos, obras de recuperação da infraestrutura do Centro, além de atividades culturais, ocupação de prédios históricos e projetos de habitação.

“Essa conjunção de fatores, nesse momento não poderia ser mais oportuna, Prefeitura, Governo do Estado, nesse trabalho do Viva o Centro, que vem sendo desenvolvido há dois anos. Juntou a Associação do Centro Histórico. Agora, com aquele prédio magnífico, conhecido por todos, vem coroar o trabalho, com esse conjunto de ações, para que o Centro volte a ter pujança”, afirmou o secretário de Planejamento, José William Montenegro.