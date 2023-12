Maria Alice e João Miguel foram os mais escolhidos na Paraíba em 2023

Maria Alice e João Miguel foram os nomes de bebês mais registrados na Paraíba em 2023. Os dados foram catalogados pelos cartórios do país que integram o Portal da Transparência do Registro Civil, que é administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) e foi publicado nesta segunda (18).

Na Paraíba, Maria Alice contabilizou 571 registros em bebês na Paraíba, sendo seguido por Maria Helena com 424 registros e por fim, Maria Cecília, com 420 registros em bebês.

Já para os meninos, o top 3 de nomes mais escolhidos foi João Miguel, com 376 registros, Miguel – que está presente em altas posições nos rankings todos os anos – com 360 registros, e, em terceiro lugar, Gael, com 306 registros.

Nomes curtos, bíblicos e originais estão sendo cada vez mais adotados pelos influenciadores da atualidade, sendo uma tendência a ser observada nos registros de nascimento de bebês no Brasil no ano de 2023. Confira abaixo a lista de nomes mais escolhidos em 2023.

Ranking dos 10 nomes de bebês mais registrados em 2023 na Paraíba

Maria Alice – 571 registros Maria Helena – 424 registros Maria Cecilia – 420 registros João Miguel – 376 registros Miguel – 360 registros Gael – 306 registros Davi – 302 registros Samuel – 299 registros Arthur – 295 registros Heitor – 294 registros

Ranking dos 10 nomes de bebês masculinos mais registrados em 2023 na Paraíba

João Miguel – 376 registros Miguel – 360 registros Gael – 306 registros Davi – 302 registros Samuel – 299 registros Arthur – 295 registros Heitor – 294 registros Theo – 269 registros Ravi – 254 registros Enzo Gabriel – 239 registros

Ranking dos 10 nomes de bebês femininos mais registrados em 2023 na Paraíba

Maria Alice – 571 registros Maria Helena – 424 registros Maria Cecilia – 420 registros Maria Julia – 277 registros Maria Clara – 250 registros Maria Liz – 213 registros Helena – 195 registros Maria Isis – 193 registros Ana Laura – 191 registros Ana Liz- 189 registros

E em 2022?

De acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil, os 10 nomes de bebês mais registrados em 2022 na Paraíba, entre homens e mulheres foram: