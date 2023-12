cursos disponíveis e processo seletivo

Você sabe quais são os cursos de graduação da UEPB? A Universidade Estadual da Paraíba é uma das mais reconhecidas em nível regional e nacional.

Além dos cursos de graduação, que têm ingresso por meio do Enem, a UEPB ainda oferece programas de pós-graduação, com mestrado e doutorado. A instituição tem uma estrutura multi-campi e possui atuação nas cidades de Campina Grande, João Pessoa, Araruna, Catolé do Rocha, Guarabira, Lagoa Seca, Monteiro e Patos.

Graduação da UEPB: quais são os cursos disponíveis?

A graduação da UEPB conta com 64 cursos de graduação, sendo 58 presenciais e outros seis na modalidade de educação à distância. Os cursos são divididos entre os oito campi da instituição, sendo do tipo bacharelado e licenciatura. Veja abaixo os cursos mais concorridos da graduação da UFCG.

Direito

O curso de Direito da UEPB é presencial e ofertado na modalidade de bacharelado no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), no campi de Campina Grande, e no Centro de Humanidades (CH), no campi de Guarabira. Ele é voltado para a formação bacharéis que podem optar por atuar na advocacia nos setores públicos ou privados. Esses profissionais podem trabalhar em escritórios e órgãos públicos, por exemplo. O curso tem duração de 10 semestres. Em Campina Grande, são oferecidas 80 vagas por ano. Já em Guarabira, são abertas 100 vagas por ano.

Ciências da Computação

O curso de Ciências da Computação é oferecido na UEPB no formato presencial e na modalidade de bacharelado no Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), em Campina Grande, e no Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas (CCEA), em Patos. Ele é focado para a formação de profissionais que podem atuar na construção de programas de informáticas, aplicativos e diversos tipos de plataformas. O curso tem duração de oito semestres. São abertas 80 vagas por ano em cada campus.

Fisioterapia

O curso de Fisioterapia da UEPB é oferecido de forma presencial na modalidade de bacharelado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), no campi de Campina Grande. Ele é voltado para a formação de fisioterapeutas que podem atuar em saúde preventiva e também na reabilitação de doenças e lesões. Esses profissionais podem trabalhar em consultórios e hospitais, por exemplo. O curso tem duração de 10 períodos e oferece 80 vagas por ano.

Odontologia

O curso de Odontologia é oferecido na UEPB em formato presencial na modalidade de bacharelado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), no campi de Campina Grande, e no Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde (CCTS), em Araruna. Ele é voltado para a formação de dentistas que podem trabalhar com prevenção, diagnóstico e tratamentos de doenças na boca. O curso tem duração de 10 semestres. Em Campina Grande, são abertas 30 vagas por ano. Já em Araruna, são 40 oportunidades.

Psicologia

O curso de Psicologia da UEPB é ofertado de modo presencial na modalidade de bacharelado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), no campi de Campina Grande. Ele é focado em formar psicólogos que se dedicam à manutenção da saúde mental das pessoas. O curso tem duração de 10 semestres e oferta 80 vagas por ano.

É possível obter bolsas de estudo na faculdade UEPB?

Você sabe o que precisa para entrar na UEPB? O principal meio de ingresso na instituição é o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar os estudantes.

A UFCG utiliza o sistema de cotas. Com isso, 20% das vagas da graduação são reservadas para pessoas negras; outros 20% para pessoas que tenham cursado ensino médio integral nas escolas públicas, ou que tenham feito o ensino em escolas particulares com bolsa integral; mais 2% para indígenas; 2% para povos ciganos; 2% para quilombolas, 2% para pessoas trans e 2% para pessoas com deficiências.

Para os estudantes matriculados, a universidade oferece alguns tipos de assistência estudantil, a exemplo de bolsa manutenção, bolsa evento, restaurante universitário e bolsa alimentação.

A bolsa manutenção é voltada para estudantes oriundos de municípios diferentes daqueles onde se situa o campus onde estudam. O aluno recebe uma bolsa mensal no valor de R$ 506 para custos com moradia no município em que estuda. O benefício é concedido por meio de seleção.

Já a bolsa evento é destinada para custear as despesas em participação em eventos acadêmicos e científicos com apresentação de trabalhos que exijam o deslocamento do estudante para uma cidade diferente de seu campus.

O restaurante universitário oferece diariamente alimentação para todos os estudantes que fazem parte do programa de assistência. Para conseguir o benefício, o aluno também deve passar por uma seleção.

Por último, a bolsa alimentação é uma alternativa de custeio para a alimentação para estudantes dos campus da instituição onde ainda não existe restaurante universitário. O valor é de R$ 180, obtidos após uma seleção.

UEPB abre processo seletivo para ingresso de graduados?

A Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) da UEPB divulgou os editais dos processos de seleção para admissão de graduados, transferência voluntária, transferência de campus, mudança de turno e reingresso, todos referentes ao semestre letivo 2024.1.

O período de inscrição vai das 10h do dia 20 de dezembro até 23h59 de 29 de janeiro. O link para as inscrições ainda não foi divulgado.

Veja abaixo todos os editais:

Quem pode concorrer?

O processo seletivo para ingresso de graduados é voltado para candidatos que tenham concluído algum curso superior presencial de tecnologia, de licenciatura ou de bacharelado na mesma área de conhecimento do curso superior previsto no edital.

Resumo

Nesta reportagem listamos a variedade de cursos de graduação oferecida pela UEPB, que abrange várias áreas do conhecimento.

Os cursos de Ciências da Computação, Direito, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia são alguns exemplos disponíveis para os futuros alunos da instituição.

Com uma reputação sólida e reconhecida pela excelência acadêmica, a unidade proporciona aos estudantes a oportunidade de se prepararem para o mercado de trabalho. Além disso, ainda são disponíveis programas de pós-graduação, que oferecem uma formação especializada.

Se você está em busca de uma boa formação superior e quer se preparar para uma carreira de sucesso, não deixe de acompanhar a editoria de Educação do Jornal da Paraíba.