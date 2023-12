Prefeitura inscreve para capacitações profissionais gratuitas de oratória e bartender

03/12/2023 |

19:00 |

26

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest) está oferecendo duas capacitações profissionais para contribuir com a formação de quem almeja ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho. Foram disponibilizadas 50 vagas para o curso de oratória e 35 vagas para o de bartender. As inscrições são gratuitas e acontecem exclusivamente pela internet.

As atividades integram o conjunto de ações do programa de capacitação da Prefeitura, o Eu Posso Aprender. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues, os temas dos cursos foram escolhidos estrategicamente.

“Falar bem é uma necessidade para qualquer pessoa e, pensando nisso, estamos com a oferta do curso de oratória. Já o de bartender é motivado pela alta estação que se aproxima, vislumbrando oportunidades em bares e restaurantes com a produção de drinks e coquetéis”, explicou.

Para participar do curso de oratória, os interessados precisam ter Ensino Médio completo. A inscrição deve ser efetuada pelo link. A aula acontece nesta quinta-feira (7), das 8h às 12h, na Faculdade Unicorp, que fica localizada na Avenida Rui Barbosa, n° 853, no bairro da Torre.

Já para o curso de bartender, a inscrição ocorre pelo link. Também é necessário possuir Ensino Médio completo. A capacitação contará com quatro encontros, de 11 a 14 de dezembro, sempre das 14h às 17h. As atividades serão realizadas no Hotel Caiçara, que fica na Avenida Olinda, nº 235, no bairro Tambaú.