Preço do gás de cozinha é encontrado a partir de R$ 79 em João Pessoa

O preço do gás de cozinha de 13 quilos, à vista, mais barato encontrado em João Pessoa é de R$ 79,99, de acordo com pesquisa divulgada pelo Procon-JP, nesta sexta-feira (12). O produto foi encontrado nessa faixa de preço no bairro da Ilha do Bispo, em um posto de gasolina.

Em outros locais também foram encontrados preços abaixo dos R$ 100 no pagamento à vista do gás de cozinha. É o caso do segundo menor preço, em R$ 90, nos bairros dos Bancários, Cristo e Cruz das Armas. O terceiro menor preço no pagamento à vista foi encontrado pela pesquisa no bairro do Colinas do Sul, por R$ 94,95.

A pesquisa também trouxe outros valores sobre o preço do gás em João Pessoa. Em termos de preço médio, o valor encontrado foi de R$ 97,32. Já o botijão mais caro na capital, conforme apontado pelo levantamento, está em R$ 110, em um estabelecimento comercial nos Bancários. A variação entre o preço mais caro e o mais barato ficou em 37,5%.

Em relação ao pagamento via cartão de crédito, o preço mais barato do gás de cozinha foi encontrado a R$ 84,99, também na Ilha do Bispo, enquanto o mais caro está saindo por R$ 113 no bairro do Valentina. A média da venda do produto pelo cartão de crédito foi de R$ 101,3.

Outro dado trazido pela pesquisa foi o dos vasilhames, inclusive cheios, que são comercializados na capital. A pesquisa apontou que o preço está oscilando entre R$ 260 e R$ 320, ambos os casos no pagamento à vista. A média do produto ficou em R$ 290.

No pagamento pelo cartão de crédito, os valores mudam um pouco, e variam entre R$ 270 e R$ 330.

Confira todos os preços encontrados pela pesquisa clicando AQUI.