Prefeitura amplia acesso à alimentação com Restaurante Universitário Popular em João Pessoa

O Restaurante Universitário Popular foi inaugurado pela Prefeitura de João Pessoa no fim de março deste ano e atende estudantes do Ensino Superior que se enquadram nos critérios de vulnerabilidade social, além da população em geral. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, com almoço ao custo de R$ 1,00.

Um dos alunos beneficiados é José Ferreira, estudante de Filosofia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que destacou a importância do restaurante em sua rotina. “Pra mim é bastante importante poder almoçar aqui, porque saio de casa pra trabalhar, venho pra faculdade, da faculdade venho pro restaurante, almoço, volto pra faculdade e de lá já vou trabalhar de novo. É uma ajuda muito boa pra quem é universitário, que precisa trabalhar, estudar e está nessa correria”, relatou.

O equipamento é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e também atende a população em geral. Moradora do bairro Castelo Branco, Gorete Cabral frequenta o restaurante diariamente e aprovou tanto o serviço que levou a irmã, Cristina, para conhecer o espaço. “Minha vizinha me avisou sobre o restaurante. Moro sozinha e venho todos os dias, de segunda a sexta-feira. O atendimento está muito bom e não tenho o que reclamar da refeição. Tem dias que levo pra casa e outros eu como aqui mesmo, conversando com o pessoal”, afirmou.

O Restaurante Universitário Popular distribui 500 refeições por dia e integra o programa Bora Comer, que também reúne dois Restaurantes Populares, seis Cozinhas Comunitárias, um Banco de Alimentos e o programa Pão e Leite. Somente em 2025, os equipamentos de segurança alimentar da Prefeitura de João Pessoa distribuíram 1.451.772 refeições, reforçando a política de combate à insegurança alimentar e de apoio à população em situação de vulnerabilidade social.

O restaurante fica localizado no bairro do Castelo Branco, próximo ao mercado público. O benefício do Restaurante Universitário é destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas de João Pessoa, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e que não sejam atendidos por programas similares.