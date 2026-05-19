terça-feira, maio 19, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Prefeitura amplia acesso à alimentação com Restaurante Universitário Popular em João Pessoa

admin1

O Restaurante Universitário Popular foi inaugurado pela Prefeitura de João Pessoa no fim de março deste ano e atende estudantes do Ensino Superior que se enquadram nos critérios de vulnerabilidade social, além da população em geral. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, com almoço ao custo de R$ 1,00.

Um dos alunos beneficiados é José Ferreira, estudante de Filosofia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que destacou a importância do restaurante em sua rotina. “Pra mim é bastante importante poder almoçar aqui, porque saio de casa pra trabalhar, venho pra faculdade, da faculdade venho pro restaurante, almoço, volto pra faculdade e de lá já vou trabalhar de novo. É uma ajuda muito boa pra quem é universitário, que precisa trabalhar, estudar e está nessa correria”, relatou.

O equipamento é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e também atende a população em geral. Moradora do bairro Castelo Branco, Gorete Cabral frequenta o restaurante diariamente e aprovou tanto o serviço que levou a irmã, Cristina, para conhecer o espaço. “Minha vizinha me avisou sobre o restaurante. Moro sozinha e venho todos os dias, de segunda a sexta-feira. O atendimento está muito bom e não tenho o que reclamar da refeição. Tem dias que levo pra casa e outros eu como aqui mesmo, conversando com o pessoal”, afirmou.

O Restaurante Universitário Popular distribui 500 refeições por dia e integra o programa Bora Comer, que também reúne dois Restaurantes Populares, seis Cozinhas Comunitárias, um Banco de Alimentos e o programa Pão e Leite. Somente em 2025, os equipamentos de segurança alimentar da Prefeitura de João Pessoa distribuíram 1.451.772 refeições, reforçando a política de combate à insegurança alimentar e de apoio à população em situação de vulnerabilidade social.

O restaurante fica localizado no bairro do Castelo Branco, próximo ao mercado público. O benefício do Restaurante Universitário é destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas de João Pessoa, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e que não sejam atendidos por programas similares.

Você pode gostar também

Moradores protestam após morte de jovem baleado em ação da Polícia Militar, em João Pessoa

admin1

Assaí fortalece estratégia digital e cresce 32% nas vendas online no 4º trimestre de 2024

admin1
Funjope e Embaixada da França firmam parceria e vão realizar workshop sobre audiovisual

Funjope e Embaixada da França firmam parceria e vão realizar workshop sobre audiovisual

admin1