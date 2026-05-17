Empresa que venceu leilão da Cagepa foi citada em escândalo de corrupção na Espanha

EmAcciona venceu o leilão da Parceria Público-Privada (PPP) para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário em 85 municípios da Paraíba. Alexandre Almeida BNDES

A empresa vencedora do leilão promovido pela Cagepa, nesta sexta-feira (15) na Bolsa de valores de São Paulo, já foi citada em um escândalo de corrupção na Espanha. O caso, que foi investigado pela Polícia Federal daquele país, envolve o pagamento de propina de € 620.000 a líderes do Partido Socialista, numa trama que envolve um ex-ministro. O dinheiro teria sido pago pela empreiteira Acciona em favor do ex-ministro dos Transportes José Luis Ábalos.

O grupo espanhol já mantém contratos aqui no Brasil. O maior deles com o Governo Tarcísio de Freitas, em São Paulo, para construir a Linha 6 do metrô, no valor de R$ 19 bilhões. Na área de saneamento a empreiteira atua em Pernambuco, Paraná e Espírito Santo.

Em nota sobre o tema, enviada à coluna de Lauro Jardim de ‘O Globo’, ano passado, a empresa afirmou que “o ex-funcionário Fernando Agustín Merino Vera, citado nos procedimentos judiciais, foi demitido em 12 de abril de 2021. A ACCIONA abriu investigação interna para esclarecer os fatos e apurar, se for o caso, as responsabilidades pessoais cabíveis.Esclarece, ainda, que em todas as UTEs (consórcio temporário de duas ou mais empresas para atuar em projetos específicos) das quais participa, há compromissos formais de conformidade e ética, auditados regularmente”.

A Parceria Público-Privada (PPP) entre a Cagepa e a empresa prevê investimentos de R$ 3 bilhões em 85 cidades paraibanas, no Litoral e Alto Piranhas. A previsão do Governo é alcançar os 90% em termos de saneamento básico, índice que hoje não passa de 46,4% e 6,7%, nas duas regiões respectivamente.

O formato de PPP foi o encontrado pelos Estados para buscar o cumprimento do Marco do Saneamento Básico. Participando do leilão, o governador Lucas Ribeiro comemorou o resultado.

Mas a oposição tem feito críticas duras à forma como o certame foi executado. Eles questionam o fato de somente uma empresa ter disputado o leilão e dizem temer que os demais municípios que não irão receber Capital privado fiquem esquecidos. Os oposicionistas também levantam suspeitas sobre a transação e o fato dela ter ocorrido às vésperas das eleições.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas da Paraíba (STIUPB) manifestou preocupação com o que classificou como o “início do processo de desestatização da Cagepa, considerado pela entidade como um dos momentos mais delicados da história da classe trabalhadora dos serviços de saneamento público paraibano”.