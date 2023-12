confira como fazer drinks com frutas da estação

Com a chegada do verão e das altas temperaturas e as celebrações de fim de ano, muitas pessoas buscam várias opções para refrescar o calor e servir amigos e familiares em festividades. O chef e colunista da CBN João Pessoa, Aurélio Silva, e o bartender Mauricius de Nadai criaram drinks exclusivos para o Jornal da Paraíba usando frutas da estação.

Os drinks são feitos com melancia e manga, sendo o primeiro uma opção não-alcoólica e o segundo, alcoólico.

Como fazer drinks com as frutas da estação

Receita de Delícia de Melancia (não-alcoólico)

Ingredientes

300 ml de melancia;

Uma colher de sopa de gengibre;

50 ml de calda de cajá ou seriguela;

100 ml de soda limonada.

Modo de preparo

Chef Aurélio explica que para fazer o drink de Delícia de Melancia se deve:

Macerar o cajá com gelo na coqueteleira; Acrescentar a melancia cortada em pedaços e macerar bem; Coquetelar bem os ingredientes; Em uma taça de coquetel, colocar a calda de cajá e o gengibre ralado; Despejar a mistura de melancia na taça; Finalizar com gelo e refrigerante de limão.

Para fazer a calda, Aurélio relata que elas são feitas a partir do fruto junto com água e açúcar. Eles devem ser cozidos lentamente até produzirem a calda.

Melancia, nossas origens africanas, um fruto com muita água, um fruto que favorece aspectos de hidratação, melhoria do funcionamento do intestino, então tem o vermelho belíssimo”, explicou o chef.

Receita de Beijo de Manga (alcoólico)

Ingredientes

150 g de geleia de manga picante;

100 ml de calda de umbu cajá;

40 ml de gin;

20 ml de cachaça paraibana;

Bastante gelo.

Modo de Preparo

De acordo com chef Aurélio e Mauricius, para fazer o drink Beijo de Manga com Cajá é preciso:

Em uma taça de coquetel, colocar a geleia de manga picante; Adicionar a calda de seriguela e umbu cajá; Colocar 20 ml de cachaça paraibana e 40 ml de gin; Finalizar com gelo; e Mexer com a bailarina;

A manga, gostosa, doce, esse amarelo vibrante né, nossas origens aí, veio lá da Índia. A seriguela e o cajá têm vitamina C, esses frutos de cor amarela também melhoram a imunidade e são frutos do verão”, comentou Aurélio sobre os drinks escolhidos.

Drinks com frutas que são a cara do Verão

Chef Aurélio explica que escolheu essas frutas em específico para fazer os drinks por suas cores vibrantes que são a cara do verão, sua questão nutricional e também, a origem desses frutos.

“Além de serem frutas do verão, são frutas que são muito saborosas, muito nutritivas e também tem muito a ver com as nossas origens, sempre faço essa abordagem dos fatores históricos também”, explicou o chef.

Caso o leitor queira mudar a receita, Aurélio também fala que esses drinks combinam com outros ingredientes como limão, gengibre e podem ser feitos com e sem álcool.