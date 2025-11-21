Seinfra conclui a semana com serviços da operação tapa-buraco em mais de 30 bairros de João Pessoa

Mesmo com ponto facultativo, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) dá continuidade aos serviços de manutenção e conclui a semana executando a operação tapa-buraco em 32 bairros da Capital. Esse serviço é realizado pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, atendendo às demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

As equipes estarão trabalhando nos seguintes bairros nesta sexta-feira (21): Jardim Cidade Universitária, Jardim Oceania, Gramame, Mangabeira, Funcionários, Mumbaba, Ernesto Geisel, Torre, Bairro dos Ipês, Cristo Redentor, Alto do Céu, Pedro Gondim, Água Fria, Manaíra, Cabo Branco, Bairro dos Estados, Jaguaribe, Treze de Maio, João Paulo II, Costa e Silva, Roger, Cruz das Armas, Anatólia, Aeroclube, Brisamar, José Américo, Valentina Figueiredo, Bessa, Padre Zé, São José, Jardim São Paulo e Planalto da Boa Esperança.

A Seinfra também estará executando serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, substituição de tampões, que acontecem em diversos pontos da cidade.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública, podem ser solicitados por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas plataformas Play Store e AppStore.