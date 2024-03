CPICS Canto da Harmonia realiza programação para fortalecer o empreendedorismo feminino

O Centro de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPICS) Canto da Harmonia, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou na manhã desta sexta-feira (15), uma programação especial para o fortalecimento do empreendedorismo feminino, voltado às usuárias do serviço que são empreendedoras.

“O fortalecimento do empreendedorismo pode desempenhar um papel fundamental na promoção da saúde mental, especialmente no contexto das mulheres empreendedoras, pois oferece oportunidades de autonomia, realização pessoal e empoderamento, que são essenciais para a saúde mental e o bem-estar. É crucial reconhecer e valorizar as contribuições das mulheres empreendedoras, bem como criar um ambiente favorável para o seu crescimento e sucesso. Apoiar e celebrar essas mulheres é fundamental para criar uma sociedade mais inclusiva, equitativa e saudável para todos”, destacou a diretora geral do Centro, Greicy Bernardo.

A programação contou com a oferta de diversos serviços como práticas coletivas de Tai Chi Chuan, Oficina do Chá para Saúde da Mulher, vacinas que compõem o calendário de rotina, testes rápidos para ISTs, além de espaço para venda dos produtos das empreendedoras.

Uma das usuárias que participou da ação desta sexta-feira foi Lourdes Jardelina, 56 anos. Para ela, a atividade reforçou o cuidado ofertado rotineiramente pelo CPICS. “Eu me sinto valorizada, participo do centro e a atenção que recebo, tanto como pessoa, ser humano, mulher, quanto para o meu trabalho é um diferencial, me sinto valorizada demais”, conta a artesã.

O CPICS Canto da Harmonia está localizado na Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n°, no bairro Valentina, ao lado da praça Soares Madruga. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para agendamentos e mais informações, os interessados podem ligar para o número 3213-7623.