Mix Extreme vai realizar sua 1ª edição em João Pessoa; confira a programação

João Pessoa será palco da primeira edição do Mix Extreme, uma competição que vai reunir o melhor do espírito radical no skate e no patins. O evento está marcado para este fim de semana (27 e 28). Com isso, a disputa pela medalha de ouro já tem sua programação definida, e você confere tudo aqui no Jornal da Paraíba.

Apesar de a competição acontecer apenas no sábado e no domingo, o evento vai começar oficialmente nesta sexta-feira, com o Treino Oficial de Skate e Patins, às 15h, no Skate Plaza, em Manaíra. Posteriormente, no mesmo local, das 18h às 20h, acontecerá a retirada do Kit Atleta.

Agenda do sábado (27) no Mix Extreme

7h – Abertura e Credenciamento – Skate Plaza

8h – Abertura Oficial – Skate Plaza

8h30 – Treino Oficial (Skate e Patins) – Skate Plaza

9h – Freestyle Slides – Colégio Master

11h30 – Intervalo

14h – Classic Slalom – Colégio Master

15h – Patinação Vertical – Skate Plaza

15h30 – Patinação Street – Skate Plaza

17h – Solenidade de Premiação – Skate Plaza

Já no sábado, a programação do Mix Extreme terá início às 7h, quando serão realizados a abertura e o credenciamento dos participantes, também no Skate Plaza.