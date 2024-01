A ação educativa do programa ‘Amigos da Praia’ chega ao Bessa, neste sábado (27). Executado pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), em parceria com diversas secretarias municipais, o programa de proteção às praias orienta os frequentadores da orla sobre o descarte adequado de resíduos durante sua permanência no local, entre outras ações de sustentabilidade. Na ocasião, haverá um momento musical com o grupo de percussão Baticumlata.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destaca que o trabalho dos agentes ambientais é feito durante o ano todo, mas a campanha de verão reforça a mensagem para os moradores e visitantes de João Pessoa, sobretudo no momento de alta estação turística.

“Queremos estimular cada um a acondicionar aquele resíduo produzido enquanto está na praia a descartar nas lixeiras, papeleiras ou contentores quando forem embora. Para isto, distribuímos sacolas biodegradáveis para criar o hábito de que eles tragam as suas na próxima visita à praia”, afirma Ricardo Veloso.

As equipes de agentes ambientais e de fiscalização da Emlur já estiveram nas praias de Tambaú e Cabo Branco, nos finais de semana anteriores. A abordagem também inclui trabalhadores de bares e quiosques sobre como fazer a separação dos resíduos entre secos (recicláveis) e úmidos (orgânicos e rejeitos).

No domingo (28), será a vez da praia de Manaíra (em frente ao Mag Shopping) receber as ações do programa ambiental. No final de semana seguinte, os agentes ambientais chegarão à praia do Seixas.

Tenda fixa – A Emlur faz o trabalho permanente de orientação sobre descarte e separação de resíduos e entrega de sacolas, com uma tenda montada, no Busto de Tamandaré, nos sete dias da semana, das 9h às 18h. No sábado (27), a ação educativa se estende durante os shows do Forró Verão.

Parceiros – A realização do programa ‘Amigos da Praia’ conta com o apoio das Secretarias de Meio Ambiente (Semam), que faz o trabalho educativo e distribui mudas de árvores nativas; Turismo (Setur), que desempenha ações de orientação junto à rede hoteleira; Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com a questão do ordenamento dos bares, quiosques e ambulantes; Saúde (SMS), com ações de vigilância sanitária nos quiosques; e de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), resguardando os direitos dos consumidores.

Calendário de ações do programa Amigos da Praia:

Diário – Busto de Tamandaré

27.01 – Praia do Bessa (em frente ao Bessa Grill)

28.01 – Praia de Manaíra (em frente ao Mag Shopping)

03 e 04.02 – Praia do Seixas (próximo ao Lovina)

10.02 – Busto de Tamandaré