Consciência Cristã cancela palestra de pastor acusado de fazer apologia à escravidão; VÍDEO

A organização da Visão Nacional Para a Consciência Cristã (VINACC) anunciou, nesta quarta-feira (17), o cancelamento da participação do pastor Douglas Wilson, da Christ Church, na 26ª edição do evento. O religioso foi acusado, em publicações nas redes sociais, de fazer apologia à escravidão no Sul dos Estados Unidos.

Em nota oficial, a organização do evento afirma que o cancelamento ocorre “após polêmicas levantadas por interpretações de falas do preletor sobre o tema sensível da escravidão no contexto americano, as quais, por solicitação da VINACC, foram prontamente respondidas em carta aberta ao povo brasileiro”.

A nota, assinada pelo presidente da Consciência Cristã, Euder Faber, repudia “qualquer violação aos direitos humanos, incluindo todas as formas de escravidão”, mas pondera que o cancelamento ocorre para garantir a segurança física do pastor Douglas Wilson, dos demais convidados e das mais de 100 mil pessoas esperadas no evento.

A Consciência Cristã criticou, no documento, a forma como o assunto foi tratado nas redes sociais e disse que o pastor Douglas Wilson compartilhou um texto respondendo as acusações. “Esperamos que o Brasil possa seguir sendo um país aberto à fé e ao respeito a todas as manifestações religiosas, incluindo o cristianismo de tradição reformada, tal como o recebemos das gerações anteriores”, diz trecho da nota.

A Polêmica

O cancelamento da palestra ocorre um dia após uma publicação do site “The Intercept Brasil” afirmar que a Consciência Cristã estaria se “gabando” de “trazer ao Brasil um defensor contumaz da ideia de que a Bíblia autoriza a escravidão”. A publicação afirma que o evento cruzaria “uma linha inaceitável – a defesa aberta da naturalização da escravidão”. O pastor é coautor de uma obra denominada “Southern Slavery, As It Was” em que, de acordo com seus críticos, minimiza as consequências da escravidão nos Estados Unidos.

Na mesma nota que informa sobre o cancelamento da palestra, a Consciência Cristã compartilhou um texto escrito pelo pastor Douglas Wilson, endereçado ao Brasil, em que ele responde as acusações e elenca sete motivos pelos quais nega ser um defensor da escravidão. Leia esse texto clicando aqui.

“Um de meus grandes heróis evangélicos é William Wilberforce, o homem que foi fundamental para acabar com o comércio de escravos no Império Britânico. E ele não fez isso com canhões. Meu argumento nunca foi que a escravidão era necessária, mas sim que a carnificina não era necessária”, justifica.

Consciência Cristã

A Consciência Cristã é um evento interdemoninacional evangélico que acontece em Campina Grande desde 1999. Em 2024, haverá a 26ª edição, entre os dias 08 e 13 de fevereiro, no Parque do Povo, principal praça de eventos da cidade. O encontro trata de temas relacionados aos valores cristãos e, segundo seus organizadores, “tem o foco de ajudar os cristãos a terem plena consciência da sua identidade e da sua missão”.