Confira os estádios que receberão o Campeonato Paraibano em 2024

A menos de um mês para o início do Campeonato Paraibano de 2024, e com os elencos da maioria dos times já bem definidos, a atenção dos torcedores começa a se voltar para o estado dos estádios que receberão os jogos da competição. Na próxima edição do estadual, que contará com 10 equipes, cinco praças esportivas espalhadas pela Paraíba deverão ser utilizadas.

Alguns casos, além do número reduzido de estádios utilizados, chamam muita atenção. Um deles é a superlotação do Amigão, em Campina Grande, que deverá ter quatro times mandando os seus jogos lá: Campinense, Treze, São Paulo Crystal e Serra Branca.

Em João Pessoa, o Almeidão será compartilhado por Botafogo-PB e CSP. O Gigante do Cristo, como é carinhosamente conhecido o maior estádio da capital paraibana, passará por uma reforma em seu gramado. Entretanto, o reparo não deverá atrapalhar os planos do Belo e do Tigre, já que a previsão de conclusão é para a primeira semana de janeiro.

Por fim, uma praça esportiva no sertaneja fecha a lista de estádios que serão compartilhados. O Estádio José Cavalcanti, em Patos, receberá as partidas do Nacional de Patos e do Pombal. A principio, a ideia era que o Carcará mandasse os seus jogos no Berço do Sertão Paraibano. Entretanto, os reparos no Estádio Pereirão não serão concluídos em tempo hábil para a disputa do estadual.

Veja os estádios que receberão o Campeonato Paraibano

Almeidão (João Pessoa)

Times mandantes: Botafogo-PB e CSP;

Capacidade máxima: 20.000 pessoas.

Amigão (Campina Grande)

Times mandantes: Campinense, Treze, São Paulo Crystal e Serra Branca;

Capacidade máxima: 20.000 pessoas.

José Cavalcanti (Patos)

Times mandantes: Nacional de Patos e Pombal;

Capacidade máxima: 8.000 pessoas.

Marizão (Sousa)

Time mandante: Sousa;

Capacidade máxima: 12.000 pessoas.

Perpetão (Cajazeiras)

Time mandante: Atlético-PB;

Capacidade máxima: 10.000 pessoas

