Prefeitura encerra Colônia de Férias com moradores de residenciais com evento na praia do Cabo Branco

03/02/2023 | 16:30 | 24

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Semhab), encerrou, nesta sexta-feira (03), a Colônia de Férias promovida para os moradores dos residenciais construídos pelo Programa Habitacional do Município. O encontro, que aconteceu na praia do Cabo Branco, foi uma grande confraternização entre crianças e adolescentes de quatro residenciais: Vista do Verde I e II, localizados no Bairro das Indústrias, e Vista Alegre II e III, no Colinas do Sul.

Durante todo o mês de janeiro, os moradores participaram de atividades esportivas e de lazer. A iniciativa foi uma parceria das Secretarias de Habitação e de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). Nesse último dia de evento, as atividades se concentraram na praia do Cabo Branco, onde aconteceu uma oficina de canoagem e uma partida de futebol.

“Nós estamos satisfeitos e conscientes do nosso dever cumprido, pois atingimos o nosso objetivo que é de promover a integração entre os moradores dos residenciais e, ao mesmo tempo, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas”, comentou a secretária de Habitação Social da Capital, Socorro Gadelha, acrescentando que a colônia atendeu a uma média de 70 moradores por residencial, o que representa um universo de quase 300 pessoas envolvidas. “Foi um trabalho coordenado pelos educadores físicos e assistentes sociais e os técnicos da Semhab com os professores do projeto ‘Campeões do Amanhã’ para fomentar a prática esportiva e descobrir novos talentos”, revelou ainda.

O secretário executivo da Semhab, Beto Pirulito, disse que as ações integradas têm sido uma realidade dentro da administração do prefeito Cícero Lucena. “Aproveito para agradecer à Sejer pela parceria, colocando à disposição os professores com as oficinas de ginástica artística, jiu-jitsu, vôlei, capoeira, beach tennis, canoagem, futsal e futebol”, destacou.

O secretário executivo revelou ainda que a canoagem foi uma das atividades esportivas escolhidas para o encerramento porque a maioria dos jovens não conhecia os esportes aquáticos. “Mas é importante frisar que, antes de entrar na água com os caiaques, o professor Juliano Amaral orientou os meninos e as meninas ensinando a remar e a conduzir a canoa com segurança e a forma correta de usar o colete salva-vidas”, observou.

O professor Arthur Maroja, que integra a equipe da Sejer e o projeto Campeões do Amanhã, disse que a Secretaria hoje tem uma grande preocupação em formar cidadãos através do esporte, uma proposta que tem o mesmo objetivo da Colônia de Férias promovida pela Secretaria de Habitação. “Através do projeto Campeões do Amanhã, a Prefeitura está conseguindo dar uma nova perspectiva de vida aos jovens, um trabalho que também é feito pela equipe de educadores da Semhab dentro da proposta de assistência aos moradores dos residenciais construídos pela Prefeitura”, disse.

Sandra Rejane da Silva, moradora do Vista Alegre, participou da Colônia de Férias acompanhando o neto de 10 anos durante todo o mês. Ela disse que foi muito gratificante participar das atividades promovidas pela Semhab. “Foi muito divertido participar da Colônia de Férias, pois eu tive a oportunidade de ver coisas que eu não conhecia. Foi bom para ele e também foi muito bom para mim, por isso eu agradeço ao prefeito Cícero Lucena e a secretária Socorro Gadelha e toda a equipe da Secretaria de Habitação por tudo que eles têm feito pela gente”, afirmou.