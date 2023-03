ICV beneficia 100 mulheres com ultrassom de mama e exames citológicos neste sábado

‘Cidade que Cuida da Mulher’

24/03/2023

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que é administrado pela Prefeitura de João Pessoa, realiza, neste sábado (25), o ‘Mutirão ICV – Cidade que Cuida da Mulher’. A ação de saúde acontece na unidade, a partir das 8h, com a oferta de ultrassonografias de mama e exame citológico, bem como os encaminhamentos que se fizerem necessários. A iniciativa, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, ainda vai contar com escutas praticantes e atividades diversas, como palestras.

Serão realizadas 100 ultrassonografias de mama em cada dia do mutirão. A missão desse mutirão é promover espaços de cuidado integral, levando em conta a promoção da saúde e a prevenção de agravos, tendo como papel importante relembrar o valor das mulheres, suas lutas e conquistas.

Segundo o diretor-geral do ICV, Quintino Régis, a ação foi criada com o objetivo de despertar na mulher a importância dos cuidados básicos com a saúde, por meio da prevenção. “As beneficiadas com a ação serão mulheres que foram agendadas pela Regulação Municipal da Secretaria de Saúde (SMS). Estas foram comunicadas sobre o dia que devem comparecer ao ICV por suas unidades de saúde da família”, afirmou.

As pacientes irão passar pelo acolhimento, consulta de enfermagem, ginecologista e realizar ultrassonografia de mama e exame citológico. Dentro da programação deste sábado, o ICV ainda vai trazer palestras abordando temas como educação sexual; violência contra a mulher; e planejamento familiar/métodos contraceptivos oferecidos no Instituto Cândida Vargas. Durante a ação também serão oferecidos lanches.

Segundo a coordenadora da Área Técnica da Saúde da Mulher da SMS, Rosselle Leite, a ação da semana passada foi um sucesso e garante atendimento humanizado. “Desejamos às mulheres que estão aguardando a ultrassonografia de mama, em fila de espera, possam ter seus exames realizados de forma adequada e com atendimento integral e humanizado”, contou.

Primeiro Mutirão – Na ação do último sábado (18), 100 mulheres fizeram seus exames e ultrassonografias no Instituto, garantindo seu direito à saúde de qualidade.