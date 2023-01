‘Porta Aberta’

Prefeitura renova auxílio moradia de 1.511 famílias e oferta serviços para garantir empregabilidade

17/01/2023 | 09:30 | 18

As 1.511 famílias beneficiadas com o programa de aluguel social da Prefeitura de João Pessoa estão tendo a oportunidade de renovar o benefício. Em mutirão realizado no Espaço Cultural, em Tambauzinho, os cadastrados estão podendo confirmar a continuidade e ter acesso a serviços de empregabilidade e cuidados pessoais, entre outros. O programa, intitulado ‘Porta Aberta’, acontece nestas terça (17) e quarta-feira (18). Neste primeiro dia o trabalho foi acompanhado pelo prefeito Cícero Lucena.

“Pretendemos dar as melhores condições de vida a essas pessoas, colaborando com a habitação, mas também aproveitando a oportunidade para direcioná-los a vagas no Sine-JP, ao programa ‘Eu Posso’, de empreendedorismo, e a cursos de qualificação para que cheguem ao mercado de trabalho”, afirmou Cícero Lucena.

O serviço está disponível das 8h às 16h, com atendimento programado por ordem alfabética. “Pedimos a colaboração de todos para que respeitem a programação e assim a gente possa garantir o melhor atendimento a todos”, pediu a secretária municipal do Desenvolvimento Social, Norma Gouveia.

Audivânia Santos foi uma das primeiras a renovar o cadastro. Ela mora com os cinco filhos e falou sobre a importância do benefício. “Eu não tinha onde morar, minha casa era de tábua. A Prefeitura foi lá, me deu este auxílio e agora tenho um lugar melhor para mim e minha família”, contou ela que hoje mora no Rangel.

Documentos – Os titulares dos benefícios devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, NIS, dois últimos recibos de aluguel, comprovante de regularidade escolar dos filhos, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos, carteira de trabalho, número do PIS e certidão de nascimento ou casamento.

Serviços – Além da atualização cadastral, nos dois dias de evento, os beneficiados pelo Auxílio Moradia poderão usufruir de serviços ofertados por outras secretarias da gestão municipal e estadual. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), está presente com o Sistema Nacional de Empregos (Sine), oferecendo a possibilidade de fazer parte de cursos do programa ‘Eu Posso Aprender’ e ainda estará com plantão da ‘Sala do Empreendedor’, tirando dúvidas e orientando quem almeja iniciar ou dar andamento ao próprio negócio.

A Caravana do Cuidar, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizará atendimentos de CadÚnico e de outros programas da assistência social como o Cras, Acessuas Trabalho, atividade para crianças e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúd (SMS), serão ofertadas vacinas contra Covid-19 e a Tríplice Viral, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, além da equipe do Odontomóvel, que realiza o atendimento odontológico. A Regulação Itinerante estará presente realizando consultas e marcações de exames.

A Secretaria Executiva de Participação Popular (SEPP) também estará no evento com o projeto ‘Cuidando de quem cuida’, que fornecerá serviços de embelezamento para os beneficiados que desejem corte de cabelo gratuito, além de fazer a acolhida da população com a equipe de articuladores e conselheiros municipais. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humanos também fará parte do evento com o serviço de solicitação de emissão de documentos pessoais.

Cooperação – Ainda participam da ação as secretarias de Habitação, Gestão Governamental, Segurança Urbana, Comunicação Social, Educação, Saúde, Defesa Civil e Emlur.