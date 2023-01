IPTU e TCR: veja datas de pagamento e como emitir boleto em João Pessoa

Compartilhe















O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) teve as datas de pagamento divulgadas em João Pessoa. Neste ano, ele pode ser pago em cota única, com 15% de desconto, até o dia 7 de março, e em cota única sem desconto no dia 8 de abril, ou parcelado em até dez vezes. Quem estava em dia com a Prefeitura até o último dia 31 de dezembro ganha ainda mais 5% de desconto.

IPTU de João Pessoa tem reajuste de 5,9% para 2023

O valor também pode ser dividido em até 10 parcelas sem desconto, com a 1ª a ser paga também no dia 31 de março e a última no dia 7 de dezembro. (veja calendário no fim da matéria)

No site da prefeitura de João Pessoa é possível imprimir as guias e escolher a melhor opção de pagamento. O contribuinte deve informar o número de inscrição do imóvel ou a localização cartográfica (estes dados podem ser verificados em carnês de anos anteriores) para ter acesso às informações dos tributos. Para quem não tem acesso ao computador, nos próximos dias será iniciada a distribuição das guias de pagamento através dos Correios.

Veja as datas de pagamentos de todas as parcelas abaixo:

07/03 – Cota única com desconto;

10/04 – Total do exercício sem desconto;

Parcelamento em 10 vezes, com vencimentos em:

1ª parcela: 07/03

2ª parcela: 10/04

3ª parcela: 08/05

4ª parcela: 07/06

5ª parcela: 07/07

6ª parcela: 07/08

7ª parcela: 08/09

8ª parcela: 06/10

9ª parcela: 08/11

10ª parcela: 07/12

