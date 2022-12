No Centro e Orla

Barca Santa Marina, Banda 5 de Agosto e musical integram programação natalina da Prefeitura nesta sexta-feira

15/12/2022 | 14:30 | 38

A programação de Natal da Prefeitura de João Pessoa, elaborada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), segue nesta sexta-feira (16) com o musical ‘De volta para o Natal’, produzido pela comunidade católica ‘Em Adoração’. O espetáculo será encenado a partir das 19h, no Parque Solon de Lucena. Mais cedo, às 17h, no Busto de Tamandaré, se apresenta a Barca Santa Marina e, na sequência, a Banda 5 de Agosto exibe um musical em comemoração ao aniversário de 58 anos do grupo.

Monique Serrano, coordenadora do Ministério de Eventos da Comunidade Em Adoração, ressalta que a direção e criação do espetáculo estão sob a responsabilidade de João Maurício Gurgel e Ana Paula Correia. E sobre o musical ‘De volta para o Natal’, ela diz que conta a trajetória de Tomás, um historiador muito inteligente que, por conta das dificuldades em sua vida, passou a não mais acreditar em Deus e no sentido do Natal.

Motivado pela vontade de convencer a todos de que a história de Jesus é mentira, constrói uma máquina do tempo para retornar ao ano 0, no momento do nascimento de Jesus Cristo. A intenção de registrar tudo seria para voltar ao futuro com provas para reforçar sua teoria.

“Ao voltar no tempo, ele acaba se tornando amigo de um dos pastores que visitariam, mais tarde, a gruta para adorar o Menino Deus. Ao longo de sua jornada no passado, enquanto conta a história que tanto estudou para desacreditar, Tomás vai se deparando com muitos aspectos de sua vida que o fizeram ser quem é, e passa a refletir sobre suas reais motivações”, destaca.

Enquanto presencia e recorda tudo o que os livros sagrados sempre contaram, como a anunciação pelo Anjo, a chegada de José e Maria a Belém, o nascimento de Jesus, ele vai se vendo gradualmente sem argumentos, até acabar dentro da gruta, vestido como um dos pastores dos famosos relatos e terminando com Maria pondo o bebê Jesus em seu colo.

Vendo-se frente a frente com o Menino Deus, ele faz sua reflexão e conversão interna final, e retorna ao presente com um novo sentido para o Natal, que é o seu renascer junto com o renascer de Cristo. O musical tem trilha sonora autoral que será executada ao vivo.