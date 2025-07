João Azevêdo entrega escola, oficina ortopédica e visita terreno onde será construído o Hospital da Mulher do Sertão, em Sousa

O governador João Azevêdo entregou, nesta quinta-feira (3), em Sousa, Sertão paraibano, a Oficina Ortopédica e a ampliação do Centro Especializado em Reabilitação, tipo 4 (CER IV), que passará a atender em quatro modalidades de reabilitação: física, visual, auditiva e intelectual. Ainda em Sousa, o chefe do Executivo estadual inaugurou a Escola Estadual de Ensino Fundamental Renê Alves Carvalho, que recebeu R$ 2,4 milhões em investimentos, e visitou o terreno onde será construído o Hospital da Mulher do Sertão, que terá investimentos da ordem de R$ 62 milhões.

A Oficina Ortopédica de Sousa é a segunda da Paraíba, interiorizando os serviços de conserto e confecção de órteses e próteses, garantindo mais qualidade de vida a pessoas com deficiência no Sertão paraibano. Já a ampliação do CER IV contempla mais seis salas de atendimento individual e uma de atendimento coletivo, aumentando a oferta de vagas no atendimento terapêutico, beneficiando principalmente crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na ocasião, João Azevêdo destacou a importância da segunda Oficina Ortopédica do estado. “Estamos entregando um serviço extremamente importante, que é a Oficina Ortopédica, que vai dar apoio a quem precisa, fazendo manutenção e atualização de qualquer órtese ou prótese, a exemplo do que nós temos em João Pessoa. Depois, a ampliação dessa unidade do Centro Especializado em Reabilitação, que já atende a mil pessoas e com essa ampliação poderá chegar a 1,5 mil atendimentos — é como se a gente estivesse criando um novo espaço, um novo centro de atendimento. Um serviço extremamente necessário e é por isso que o Governo tem investido nessa área, com a construção de mais três CERs”, observou.

A presidente da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), Simone Jordão, classificou a chegada da Oficina Ortopédica ao Sertão como uma grande conquista. “É um equipamento que vai ter condições de produzir uma prótese de membro inferior, melhorar a qualidade de vida de uma criança com microcefalia com uma órtese, cadeira de rodas adaptadas, entre outros tantos benefícios, que vão proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência na região do Sertão, oferecendo a elas mais autonomia”, explicou.

Ao todo, foram investidos com recursos do Tesouro estadual R$ 809,9 mil na Oficina Ortopédica e na ampliação do CER IV, que passa a contar com seis salas para atendimento de terapia individual e uma para atendimento coletivo, intervenção que aproveitou espaços que não era utilizados e que, a partir de agora, farão grande diferença na vida dos usuários e dos familiares.

O governador João Azevêdo também entregou na tarde desta quinta-feira a reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Renê Alves Ramalho, que recebeu R$ 2,4 milhões em investimentos. A reforma contemplou 10 salas de aula, cozinha, refeitório, espaço para eventos e áreas de vivência, entre outros ambientes. Já a ampliação contemplou seis salas de aula, laboratório, biblioteca e guarita, entre outros.

“É uma alegria muito grande terminar um dia extremamente produtivo entregando mais uma obra numa área que para mim é muito cara, que é a educação, que tem recebido toda a atenção da nossa gestão, como o Paraíba Primeira Infância, em que firmamos convênio com 213 municípios para a construção de creche, ou o Alfabetiza Mais Paraíba, que tem feito com que nossas crianças leiam e entendam o que leem na idade certa”, observou.

O secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, evidenciou o compromisso do Governo da Paraíba com a educação. “Esse é um compromisso que tem se concretizado em ações, que, por sua vez, têm se refletido nos números, com o maior número de aprovados no Enem, com nossas crianças sendo alfabetizadas na idade certa, com o número de escolas climatizadas sendo ampliado, entre outras conquistas”, disse.

O prefeito de Sousa, Helder Abrantes, agradeceu a parceria entre o município e a gestão do governador João Azevêdo. “Esse olhar atencioso que o governador João Azevêdo tem tido com o nosso município tem transformado a vida da nossa população. Em nome dela, gostaria de agradecer as grandes ações do Governo do Estado aqui em Sousa, como a ampliação do CER, a Oficina Ortopédica, o Hospital da Mulher do Sertão e as escolas que estão sendo reformadas e construídas”, comentou.

Por fim, o gestor paraibano inspecionou a obra de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônio Teodoro Neto, que está recebendo investimentos da ordem de R$ 4,7 milhões.

Hospital da Mulher — O governador João Azevêdo, ainda em Sousa, visitou o terreno onde será construído o Hospital da Mulher do Sertão, cujos investimentos serão da ordem de R$ 62 milhões, um marco na interiorização da saúde da mulher. A previsão é que, já em agosto, as obras tenham início.

“Muito em breve, vamos estar começando esta grande obra, que é o Hospital da Mulher do Sertão, que vai trazer um benefício extraordinário na qualificação dos serviços de saúde no estado da Paraíba. Nós sabemos muito bem as conquistas que já tivemos com o Coração Paraibano, Opera Paraíba e Paraíba contra o Câncer”, disse João Azevêdo, lembrando outras grandes obras na Saúde, como o Hospital da Mulher de João Pessoa, que deverá ser entregue em agosto deste ano, e o Hospital da Mulher de Campina Grande, a maior unidade hospitalar da Rainha da Borborema, com mais de 300 leitos.

O secretário de Estado da Saúde, Ari Reis, ressaltou a importância do Hospital da Mulher do Sertão. “A gestão do governador João Azevêdo está construindo oito unidades hospitalares na Paraíba — essa é a nona, que deverá começar em agosto. E é um grande avanço que chega aqui em Sousa e em toda essa região, pois sabemos do grau de dificuldades dessas gestantes de alto risco que têm de se deslocar para Patos, Campina Grande e até mesmo João Pessoa. Apesar de termos toda a estrutura para essa transferência, é aqui em Sousa que, em breve, essa mulher vai ter um atendimento”, afirmou.

A agenda administrativa do governador João Azevêdo em Sousa foi acompanhada pelo vice-governador Lucas Ribeiro e pelos seguintes auxiliares da Gestão estadual: Lídia Moura (Mulher e Diversidade Humana); Deusdete Queiroga (Infraestrutura); Lindolfo Pires (Esporte e Lazer); Pollyana Werton (Desenvolvimento Humano), entre outros, assim como por diversas lideranças políticas da região.