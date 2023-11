Chico César recebe o título de comendador em honraria do Governo Federal

O cantor e compositor paraibano Chico César recebeu nesta terça-feira (21) a condecoração da Ordem de Rio Branco, maior honraria concedida pelo Ministério das Relações Exteriores. A medalha do Governo Federal reconhece serviços ou méritos excepcionais, e estimula a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União.

Em cerimônia realizada em Brasília para comemoração do dia do diplomata, Chico César recebeu do presidente Lula (PT), o título de comendador.

Nas redes sociais, o cantor falou sobre o irmão que foi companheiro de Lula durante a luta por moradia nos anos 80. “É com eles que eu tenho aprendido a ser gente. A lutar com ternura, a amar guerreiramente. A encontrar o diapasão do meu canto e a sair do meu canto para outras semeaduras, levando-o sempre comigo”, escreveu o Chico.

Em 2023, a Ordem de Rio Branco reonheceu personalidades e entidades dedicadas à defesa da democracia, da justiça social, dos direitos humanos, da igualdade de gênero, da igualdade racial e dos direitos dos povos indígenas.

A honraria possui cinco graus: Grã-Cruz (o mais alto), Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro, além de uma medalha anexa à Ordem.