Hospital Municipal Santa Isabel garante assistência especializada em saúde da mulher o ano inteiro

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) garante assistência especializada em saúde da mulher o ano todo. Na unidade, administrada pela Prefeitura de João Pessoa, são ofertados, de forma permanente, consultas, exames e procedimentos especializados, que vão desde o diagnóstico até o tratamento da doença.

Entre as assistências especializadas ofertadas em relação à saúde da mulher está o rastreamento de câncer ginecológico, feitos por ginecologistas e mastologistas que integram o quadro de profissionais do hospital. O serviço é disponibilizado por meio do programa ‘Tudo Rosa’, criado pela Prefeitura em 2021. Dar celeridade a descoberta precoce e agilizar o tratamento de doenças relacionadas às mulheres são os principais focos do programa.

O HMSI, inclusive, tem ampliado a oferta de serviços e tratamento dentro dos cuidados com a saúde da mulher. Um dos serviços inovadores é a histeroscopia diagnóstica, exame ginecológico que serve para avaliar a parte interna do útero e investigar possíveis alterações e doenças ginecológicas.

Pacientes elogiam – As pacientes são encaminhadas ao Hospital Santa Isabel pela Central de Regulação do município, onde são avaliadas por um especialista durante a consulta ambulatorial e encaminhadas para os procedimentos necessários.

Entre as mulheres atendidas este ano está a estudante Ana Flávia Anísio Souza, de 20 anos, que elogiou o atendimento recebido na unidade. “Precisei fazer uma consulta com um mastologista e o atendimento foi ótimo, nota 10”, disse.

Outra paciente foi a aposentada Alzani Gomes, 62 anos. “Sempre sou bem atendida em todas as vezes que preciso me consultar com os médicos aqui no Santa Isabel”, afirmou.