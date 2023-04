Crescimento profissional

Concluintes do curso de cuidadora de idosos, promovido pela Secretaria da Mulher, recebem certificados

14/04/2023 | 19:00 | 67

Uma tarde de alegria, esperança e construção de sonhos. Alunas da primeira turma do curso para cuidadora de idosos receberam os certificados de conclusão, em evento realizado na tarde desta sexta-feira (14) no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. A capacitação foi oferecida pela Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), com o serviço ‘Espaço Mulher’, tendo a parceria do Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INADH).

Presente na entrega, o vice-prefeito Leo Bezerra enalteceu o esforço da gestão municipal em fazer uma grande transformação social por meio da qualificação. “Se pudéssemos, faríamos asas para vocês voarem. Eu tenho vários sonhos aqui em João Pessoa e um deles é transformar a vida dos pessoenses por meio da educação. Faço uma homenagem a Nena Martins e a toda sua equipe por terem revolucionado a Secretaria das Mulheres. Cícero e eu estamos preparados para fazer o melhor mandato das nossas vidas e o êxito da nossa gestão passa pela transformação social através da educação e da qualificação”, destacou.

A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins, ressaltou que a conclusão do curso é fruto de um trabalho de muita dedicação. “Nossa obrigação é trabalhar, mas trabalhamos com amor. Com esse trabalho, que tem a colaboração decisiva do Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano e de toda gestão Cícero Lucena, estamos garantindo mais liberdade para a mulher, inserindo-a no mercado de trabalho, oferecendo uma oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida num futuro próximo, através da qualificação que é uma forma de gerar uma fonte de renda”, ressaltou.

Para o diretor-executivo do Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, Diego dos Anjos, a entrega dos certificados é o coroamento de uma exitosa parceria. “Foi um desafio imenso estarmos aqui. Muito sucesso para todas vocês e que encontrem a felicidade. Quero agradecer a acolhida que recebemos da Prefeitura de João Pessoa, através da secretária Nena Martins, reafirmando o compromisso de ampliar muito mais a quantidade de projetos a serem desenvolvidos em favor dessa cidade”, afirmou.

Para a professora Tainelly Vieira, que coordenou as aulas do curso, o trabalho teve grande produtividade. “Foi uma experiência bastante positiva, pois as alunas atenderam ao nosso chamado. A frequência foi ótima. A perspectiva de futuro delas é a melhor possível. A turma que foi formada é bastante consciente e tenho certeza que serão profissionais muito competentes. Estou muito feliz com tudo”, salientou.

Dayana Carvalho foi uma das concluintes do curso e afirmou que a oportunidade oferecida pela Prefeitura foi extraordinária. “As aulas foram agradáveis, as professoras atenciosas, nos deixaram sempre à vontade para dialogar com elas e foi um tempo muito proveitoso. Estou me qualificando e enriquecendo o meu currículo, que ganhará muito mais com essa qualificação”, comemorou.

Curso – A conclusão da turma do curso para cuidadora de idosos ocorreu após cinco meses e uma carga horária de 140 horas/aula. Dentre o conteúdo das aulas, foram ensinados os cuidados com a higiene pessoal, obediência aos horários das atividades diárias – hora da alimentação, banho, caminhada, entre outros.

As alunas ainda desenvolveram o conhecimento sobre tratamentos de saúde, a exemplo de diabetes, pressão alta, colesterol, bem como dos primeiros socorros em caso de emergências. No decorrer do curso, a turma também foi instruída a prestar apoio psicológico e emocional ao idoso, com a intenção de sempre melhorar o bem-estar, e conscientizada sobre as normas instituídas no Estatuto do Idoso e as punições para quem viola.

Além do vice-prefeito Leo Bezerra, estiveram presentes na solenidade os vereadores Bispo José Luís e Eliza Virgínia; a secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Norma Gouveia; a secretária adjunta de Educação e Cultura (Sedec), Luciana Dias; e a coordenadora do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, Liliane Oliveira.