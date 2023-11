Duas novas equipes competem nos jogos do Circuito Pessoense de e-Sports

A Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec) informa que os Jogos do Circuito Pessoense de e-Sports, nesta quinta-feira (23), será entre as equipes Preciosa do Vale e Jampa eSports. As partidas serão presenciais, no Espaço Cultural José Lins do Rego, mas também podem ser assistidas pelo canal oficial da CPE, o Twitch – https://www.twitch.tv/cpepb. A competição tem início às 14h.

Os jogos são uma das muitas atividades que acontecerão na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) até o dia 25 de novembro, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, com entrada aberta ao público. O evento é uma promoção da Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo da Paraíba, instituições de ensino e pesquisa, entidades públicas e particulares.

Na sexta-feira (24) entram em cena as equipes NetSpeed Telecom e Lolx5rec Coliseum, a partir das 13h, pelo mesmo canal da competição. A grande final ocorrerá no sábado (25), onde será realizada a cerimônia de premiação, concedendo R$ 2.500 para o primeiro colocado, R$ 1.500 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro. O circuito também incluirá torneios de outros jogos, além de League of Legends, Just Dance, Naruto Storm 4, FIFA e Mortal Kombat. Os vencedores da competição receberão ainda kits com diversos tipos de prêmios.

Classificados – Os classificados das quartas de final do Circuito Pessoense de e-Sports (CPE) foram definidos nos dias 18, 19 e 20 de novembro. O primeiro jogo aconteceu no sábado (18), com a vitória da Preciosa do Vale sobre a 7K e-sports. A segunda e terceira partidas aconteceram no domingo (19) e contou com a classificação da NetSpeed Telecom e Jampa esports sobre a Jampa Bagres e o Palácio Corval, respectivamente. A partida que estava programada para ser transmitida na segunda-feira (20) foi cancelada devido à ausência do Team Solo Fill. Portanto, a Lolx5rec Coliseum classificou-se por W.O.

Semana Nacional – Este ano, a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem como tema ‘Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável’. O evento acontece anualmente desde 2004 e foi estabelecido por meio do decreto presidencial em 9 de junho do mesmo ano. A 20ª SNCT é apoiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Governo do Estado da Paraíba e das instituições de pesquisa científicas: Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Toda a programação do evento, bem como os resultados, serão divulgados na imprensa local e podem ser vistos por meio do site: https://snctjp.com.br/ .

SERVIÇO:20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Jogos do Circuito Pessoense de e-Sports

Local: Espaço Cultural José Lins do Rego – Tambauzinho;

Horário: 14h – 18h – Entrada gratuita;

Mais informações no site do evento: https://mostra.snctjp.com.br/