Reaproveitamento

Resíduos de podas coletados pela Emlur são utilizados como adubo para plantio de árvores

08/10/2022

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) recolhe uma média de 850 toneladas de resíduos de podas de árvores, ao mês. Apenas no ano passado, foram coletadas 10.099 toneladas. O material é reaproveitado como adubo para o plantio de árvores nativas, na cidade, e para a recomposição de áreas do aterro sanitário, que recebe todos os resíduos sólidos recolhidos em João Pessoa.

O serviço de coleta de resíduos de podas de árvores ocorre de segunda-feira a sábado, contemplando todos os bairros da cidade. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) faz a poda das árvores e a Emlur recolhe os resíduos.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, explica que o material orgânico é coletado por caminhões e levado ao aterro sanitário. “Parte deste material é conduzido da forma como coletado, em galhos. Outra parte já é triturada nos caminhões, sendo utilizada posteriormente como adubo para o plantio de novas árvores”.

Os resíduos de poda são usados para recomposição florestal das áreas de utilização do aterro sanitário. A parte dos resíduos que chega triturada é recolhida pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam).

Composto orgânico – Conforme o diretor de controle ambiental da Semam, Anderson Fontes, o material é misturado com outros elementos, a exemplo de restos de frutas e animais, e transformado em composto orgânico (adubo) para plantação de árvores nativas, como ipês amarelo, rosa, branco e roxo; pau-brasil, sibipiruna, jacarandá, pau-formiga, castanheira do Maranhão e castanha do Pará, entre outras espécies.

Os técnicos do Viveiro Florestal de Plantas Nativas, gerido pela Semam, produzem mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. Neste ano, eles distribuíram e plantaram mais de 10,7 mil mudas, que são entregues em eventos promovidos pela Prefeitura e outras instituições, e também plantadas pelos técnicos nas áreas públicas urbanas, a exemplos de praças, canteiros de ruas e avenidas, calçadas e escolas.

As mudas ainda são utilizadas na recuperação de espaços degradados. Os condomínios entregues à população pela Prefeitura também são contemplados com a ação ambiental.

O Viveiro Florestal está localizado na Rua Embaixador Sérgio Vieira de Melo, s/nº, Valentina Figueiredo, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Cada pessoa pode pegar até duas mudas de árvores e recebe ainda as orientações sobre a maneira correta de fazer o plantio.