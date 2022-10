Ministro da Saúde participa de ato da campanha de vacinação da Poliomielite em Campina Grande | Prefeitura de Campina Grande – PB

O prefeito Bruno Cunha Lima recebeu neste sábado, 8, o Ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, em um ato da campanha de imunização da Poliomielite. O Ministro, que é médico cardiologista, acompanhou a vacinação nas duas Unidades Básicas de Saúde do Complexo Habitacional Aluízio Campos e imunizou algumas crianças.

Ministro da Saúde ao centro, participando da vacinação

Marcelo Queiroga falou sobre o surgimento de novos casos da doença. “A queda da cobertura vacinal é algo que se identificou no mundo todo, não somente no Brasil. Isso se deve ao fato de as pessoas terem perdido o receio da doença, erradicada nas Américas desde 1994. O último caso foi registrado justamente aqui no estado da Paraíba. O outro motivo é que durante a pandemia as coberturas das outras vacinas caíram e a oferta de vacinas também porque no início havia um colapso de abastecimento”, explicou o Ministro.

Ele falou sobre a campanha e fez uma convocação à população. ” Nós estamos trabalhando fortemente. O Governo Federal desde o dia 7 de agosto iniciou uma campanha que se estendeu até o dia 30 de setembro E agora até 30 de outubro. Há 22 vacinas disponíveis no nosso programa de imunização. Quero fazer um apelo as mães, aos pais e aos responsáveis para trazerem seus filhos”, disse o Ministro.

Campina Grande atingiu mais de 70% das crianças de 1 a 4 anos vacinadas com a dose da campanha de poliomielite. A meta é 95%. “Campina Grande tem um papel importante para o Nordeste e é referência para a Paraíba e hoje temos uma liderança jovem que faz um trabalho excelente. Então vamos continuar aponhando o trabalho em Campina Grande em assistência em saúde, mas também outras políticas importantes. Essa cidade é caracterizada por ser progressista, investe no desenvolvimento”, afirmou.

Marcelo Queiroga também falou sobre a campanha Outubro Rosa e ressaltou a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de afirmar categoricamente que o governo não deve reduzir os investimentos nas políticas de saúde pública para o tratamento oncológico das mulheres. O Ministro se comprometeu a colaborar na implantação de serviços de Saúde Mental no Complexo Habitacional Aluízio Campos. Além do prefeito Bruno, também estava presente na visita o secretário municipal de Saúde, Dr. Gilney Porto.

Codecom