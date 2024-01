Sedurb realiza poda de árvores em ruas e avenidas onde terão desfiles de blocos

28/01/2024 |

14:00 |

29

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) está intensificando o serviço de podas de árvores nos locais de percurso e concentração de blocos carnavalescos que integram o projeto Folia de Rua, a exemplo do Corredor Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa. Esse trabalho tem por objetivo garantir a segurança e comodidade de foliões e também condutores que transitam pelos locais onde terão os desfiles.

Fábio Carneiro, secretário de Desenvolvimento Urbano, ressaltou que as intervenções são necessárias para evitar eventuais queda de galhos, além de garantir uma melhor visibilidade dos condutores, sobretudo daqueles que estarão nos trios elétricos.

Foram executadas podas preventivas e corretivas para possibilitar a segurança de quem transitar nos locais de desfile, bem como um equilíbrio para as espécies arbóreas. “Nossas equipes estão intensificando o trabalho que realizamos de forma periódica ao longo do ano, para que os condutores e foliões possam participar do Carnaval com segurança e tranquilidade”, comentou Fábio Carneiro.

Como solicitar o serviço? – O serviço de podas de árvores pode ser solicitado à Secretaria de Meio Ambiente (Semam) através do telefone 98645-8430, de segunda a quinta-feira, das 8h às 14h. A partir da solicitação da população, será direcionada uma equipe especializada para vistoriar a área, que vai emitir um laudo técnico para a Sedurb com a especificação adequada de como o serviço deve ser executado de maneira segura para a população e para a espécie. Já o serviço de recolhimento dos galhos é feito pelas equipes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).