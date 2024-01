Pacientes pós-bariátrico do Hospital Santa Isabel passam a contar com cirurgia reparadora

Pacientes do Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) passam a contar com mais um importante serviço. É a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica para retirada do excesso de pele. O hospital, que integra a rede da Prefeitura de João Pessoa, é referência em cirurgias bariátricas, serviço que faz parte da assistência de alta complexidade oferecida ao indivíduo com obesidade grave.

A implementação das cirurgias plásticas reparadas, de acordo com o cirurgião plástico Eduardo Lafayette, que coordena o serviço, proporciona mais saúde e conforto aos pacientes. “A cirurgia plástica reparadora visa trazer benefício para os pacientes que sofrem de excesso de pele após serem submetidos à cirurgia bariátrica. O procedimento garante, assim, mais bem-estar e melhora no estilo de vida”, destacou.

Inicialmente serão contemplados os pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica no HMSI. Estes começam a ser acompanhados pela equipe de cirurgia plástica após um ano da data em que fizeram a cirurgia bariátrica.

Equipe ampliada – O HMSI ampliou o Serviço de Cirurgia Bariátrica, que vai passar a contar com duas equipes, o que vai reduzir o tempo de espera pelo procedimento, garantindo mais celeridade na realização das cirurgias e mais pacientes atendidos.

O serviço é chefiado pelo cirurgião bariátrico Geraldo Camilo Neto e o procedimento só é feito após uma rigorosa avaliação e todo um processo de preparação do paciente.

A cirurgia bariátrica é indicada para pacientes que sofrem com obesidade grave e não tiveram sucesso em controle do peso após medidas clínicas, como dieta, atividade física e medicamentos.

SPA cirúrgico – O hospital também conta com um SPA Cirúrgico, que beneficia pacientes inscritos no Serviço de Cirurgia Bariátrica e possuem dificuldade extrema na perda de peso, um dos pré-requisitos necessários para realização da cirurgia bariátrica.

O SPA possibilita, através da internação hospitalar em leitos exclusivos e adaptados, as condições que os pacientes necessitam para a perda de peso necessária para realização da cirurgia, como acompanhamento diário e contínuo, com dietas mais restritivas associadas a atividades físicas, fisioterapias respiratórias e acompanhamento psicológico.