Prefeitura convoca classificados para entrevista no processo seletivo de Alfabetizador Social Voluntário

26/03/2024 |

18:00 |

230

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), divulgou, nesta terça-feira (26), o resultado final das inscrições, da análise curricular e convocação para entrevistas da Seleção Simplificada de Educadores Sociais Voluntários para desempenho da atividade de alfabetizador junto ao projeto de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos. Para conferir a relação dos candidatos classificados para a entrevista, além da data e horário, basta clicar neste link.

As entrevistas serão realizadas a partir do dia 1º de abril, no Centro de Capacitação de Professores (Cecapro), localizado na Avenida Ministro José Américo de Almeida, em Tambauzinho. Os candidatos devem comparecer com, no mínimo, 20 minutos de antecedência.

A entrevista será acompanhada de uma questão escrita discursiva a respeito da temática da Alfabetização. Durante a entrevista, serão avaliados o poder de argumentação dos candidatos e o nível de conhecimento sobre alfabetização de jovens, adultos e idosos.

Ao todo, estão sendo oferecidas 100 vagas. O alfabetizador voluntário com uma turma ativa e em efetivo exercício receberá uma bolsa no valor de R$ 800 mensais. Já o alfabetizador que tenha duas turmas ativas e em efetivo exercício receberá uma bolsa de R$ 1.600 por mês.