confira o que significam e a importância para os cristãos

Com a chegada do Natal, as ruas, as varandas e os interiores das residências ganham luzes, árvores natalinas e outros elementos decorativos. Os símbolos do Natal possuem diferentes significados para os cristãos, como explicou o teólogo Bruno Pontes à rádio CBN João Pessoa.

Apesar do Natal ter influências de celebrações pagãs, como o solstício de inverno no hemisfério norte, muitos símbolos foram adaptados pelos cristãos como representantes de valores relacionados a Jesus Cristo, como ressaltou o teólogo ao repórter Antônio Vieira.

“Os símbolos são de importância muito grande não apenas no contexto religioso, mas aí eu vou falar de forma sociológica também né, porque acaba auxiliando a sociedade a recordar de significados mais profundos como os valores sobre compaixão, sobre amor, perdão, renovação espiritual, reflexão sobre sobre a vida”, disse o teólogo Bruno Pontes.

O que significa a árvore de natal?

Os pinheiros são utilizados na decoração de celebrações desde o solstício de inverno. Com o avanço do cristianismo, as pessoas passaram a utilizar a árvore na decoração natalina, que traz como significado a vida, o crescimento e os frutos, estando diretamente relacionada à mensagem do Natal.

“A árvore de Natal também se transformou num símbolo, né? Dentro da perspectiva cristã, dentro da teologia, ela simboliza a vida eterna, é um crescimento, representa frutos”, explicou o teólogo.

Qual o significado da estrela de natal?

As pessoas costumam colocar uma estrela na ponta das árvores de natal. O teólogo Bruno Pontes explica que simboliza a estrela de Belém, que, segundo a Bíblia, teria guiado os três Reis Magos até o local do nascimento de Jesus.

“Vai estar na ponta dessa árvore natalina a estrela de Belém que guiou os sábios do oriente até o local do nascimento de Jesus”.

O que simbolizam as luzes do Natal?

Além das árvores natalinas, com estrelas no topo, um dos principais elementos da decoração natalina é a luz. Seja luz de velas ou de pisca-piscas, a iluminação durante o Natal atrai o olhar de pessoas de todas as idades. Além do fator estético, as luzes natalinas também possuem um significado, de acordo com Bruno Pontes.

“Colocar luzes nos prédios, nas fachadas, acabam representando também a iluminação espiritual que Jesus trouxe, já que ele é a luz desse mundo e o sal dessa terra”, comentou.

Qual é o significado do Papai Noel?

A imagem de um velhinho bondoso e barbudo, utilizando trajes vermelhos, encanta especialmente as crianças que esperam ansiosamente por um presente. Apesar do Papai Noel não estar ligado à história de Jesus Cristo, o teólogo Bruno Pontes destacou na CBN que este símbolo do Natal traz uma mensagem de generosidade e sobre compartilhar coisas boas.

“Ele é uma representação de uma esperança simbólica que envolve a secularização. É importante lembrar que Papai Noel não tem nenhuma representação com o Natal cristão, não tem nenhuma representação com a questão religiosa, mas se utiliza o símbolo do Papai Noel para conservar tradições, para trazer símbolos sobre a questão da generosidade, de poder compartilhar, e a cultura do compartilhar presentes, dividir coisas boas, remete também imediatamente ao espírito natalino”, concluiu.