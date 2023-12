evento de Mirela Janis e Yugnir acontece em janeiro, na Paraíba

Realizada pelos influenciadores digitais Mirela Janis e Yugnir, a Festa do Gelo já tem data pra acontecer em 2024: dia 10 de janeiro. O evento acontece no Lovina Beach, em Cabedelo, Região Metropolitana de João Pessoa, e deve reunir várias celebridades conhecidas na internet Brasil afora.

Atrações como Léo Santana e Henry Freitas estão confirmadas na festa, que deve ter 600 convidados. O Jornal da Paraíba reuniu as principais informações sobre o evento (confira abaixo).

A Festa do Gelo começou a ser realizada em 2018 como comemoração pelo aniversário de Yugnir, empresário e influenciador digital em João Pessoa.

Casado com Mirela Janis, os dois têm juntos mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e reúnem, anualmente, influenciadores e artistas na festa.

O casal promete uma “experiência única” para os mais de 600 convidados da festa. O evento tem um perfil de festa de verão, com muita curtição e bebidas à vontade.

Na última edição, a comemoração contou com a presença de celebridades de todo o país.

2023 foi um ano muito especial, tivemos grandes conquistas e realizações, incluindo nosso casamento, que foi um verdadeiro marco em nossas vidas. Neste ano, a festa promete vir com tudo para começar 2024 de um jeito único.. Sem contar com as atrações que escolhemos a dedo para alegrar ainda mais esse momento. Estamos contando os dias!”, disse Mirela.