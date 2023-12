Projetos ‘Esperança no Espaço’ e ‘Cine Jericóllywood’ vencem Prêmio LED 2024

Os projetos paraibanos “Esperança no Espaço”, desenvolvido em uma penitenciária no município de Esperança, e “Cine Jericóllywood”, com atividades na zona rural de Serra Branca, venceram o Prêmio LED 2024, da Globo.

O “Esperança no Espaço” ganhou na categoria “Empreendedores e Organizações inovadoras”. Por meio da iniciativa, reeducandos da Cadeia Pública de Esperança, no Agreste do estado, fabricam telescópios que são doados para escolas públicas.

Já o “Cine Jericóllywood”, levou a premiação na categoria na “Educadores”. A iniciativa fomenta a produção audiovisual em comunidades da zona rural de Serra Branca, no Cariri da Paraíba.

Conheça o ‘Cine Jericóllywood’

O projeto surgiu a partir de uma iniciativa da pedagoga Janiglécia Tavares Lopes, que é professora na Escola Municipal José Romão de Jesus, em Serra Branca. O objetivo dela era aproximar o universo do cinema às crianças da comunidade, que não tinham acesso ao mundo audiovisual.