Oportunidade

Procuradoria Geral do Município inscreve para estágio na área jurídica

28/11/2022 | 16:00 | 70

A Procuradoria Geral do Município (PGM) está com inscrições abertas para estágio estágio remunerado na área jurídica. Até o dia 22 de dezembro os estudantes de Direito que estejam cursando do 5º ao 9º período podem se inscrever e concorrer às vagas. Também será formado cadastro de reserva.

As inscrições, que foram abertas no dia 23 de novembro, deverão ser requeridas em formulário eletrônico, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://forms.gle/4m3fmp2f48Zmc3oHA .

Conforme edital, estará habilitado à inscrição o estudante regularmente matriculado no Curso de Direito em instituição superior reconhecida pelo MEC, o qual esteja matriculado, no ato da inscrição, do 5º (quinto) ao 9º (nono) período do curso.

O estágio, com jornada mínima de 20 horas semanais, distribuídas em 4 quatro horas diárias, terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos, a critério da PGM. Ainda de acordo com o edital, a seleção preencherá todas as vagas de estágio surgidas no âmbito da PGM, no prazo de validade do certame. O valor mensal da bolsa de estágio é de R$ 500, além da possibilidade de opção pelo fornecimento de vale-transporte, conforme requisitos legais.

O local de realização da prova e a lista de inscrições deferidas serão divulgados através do endereço eletrônico fornecido no ato de inscrição, no Portal da Transparência do Município de João Pessoa (transparencia.joaopessoa.pb.gov.br) e afixados no mural da sede da PGM.

“O Programa de Estágio no âmbito da Procuradoria Geral do Município de João Pessoa objetiva proporcionar a preparação do estagiário para a empregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas a sua pretendida formação profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino, não gerando vínculo empregatício com o órgão”, ressaltou o procurador-geral do Município, Bruno Nóbrega.