Tardezinha Inclusiva deste domingo apresenta tema ‘O amor está no ar’ e terá gravação de DVD

A 28ª edição da Tardezinha Inclusiva apresenta o tema ‘O amor está no ar’ – Love is in the air – e traz também uma novidade. Durante o evento deste domingo (31), acontece a gravação do DVD Somos Capazes. Realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz, a Tardezinha Inclusiva acontece no Centro Cultural de Mangabeira, a partir das 14h.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que a Tardezinha Inclusiva é uma ação cultural extremamente relevante pelo seu perfil de inclusão social pela arte. Ele lembra que a Funjope está desenvolvendo esta ação há mais de dois anos e observa o crescimento das crianças. “Muitas que começaram já mostram muita desenvoltura hoje no palco, cantam, dançam, fazem recitais de literatura. Isso é muito importante para todos nós da Prefeitura de João Pessoa porque estamos criando uma agenda de inclusão pela arte de maneira forte na cidade”, ressalta.

A presidente da APA, Hosana Carneiro, frisa que a Tardezinha Inclusiva deste mês está com mais atrações do que o comum. “Nós sempre temos muito cuidado com todas as Tardezinhas, mas nessa vai ter a gravação de um DVD chamado Somos Capazes. Vai ser incrível a gravação desse momento, onde pessoas autistas estarão também no palco, atuando para essa gravação”, garantiu.

Ela acredita que será um momento com muitos participantes. “Estamos sempre inovando e buscando coisas de forma que nossos autistas participem ativamente. Nesta Tardezinha Inclusiva de 31 de março, além de comemorar a Páscoa, estamos com esta novidade da gravação do DVD que será distribuído nas escolas. Estaremos lá acolhendo as famílias que chegam”. Hosana ressalta que, para participar, não é preciso pagar, nem se inscrever. É só chegar, das 14h às 17h, que a diversão é garantida.

“Neste mês, a Tardezinha vai falar de amor, Love is in the air – O amor está no ar. O amor nunca sai de moda e nós queremos propagar o amor, porque é de amor que o universo precisa. Precisamos amar ao próximo. Esta será uma Tardezinha repleta de coisas boas. Lembrando que, neste mês também lembramos a Paixão de Cristo, mostrando como Jesus é importante nas nossas vidas e isso através do amor. A Páscoa e a inclusão acontecem através do amor”, diz Nik Fernandes, uma das organizadoras do evento.

Ela afirma que, com amor, é mantido esse projeto incrível que tem quase 500 crianças e frisa que o prefeito Cícero Lucena e o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, têm um olhar de amor com um projeto para acolher quem estava batendo na porta. “Hoje, João Pessoa é um exemplo de projeto para muitas cidades. Temos a Paixão de Cristo inclusiva, o cinema inclusivo, os piqueniques inclusivos, vamos ter uma corrida para os autistas”, enumera.

Programação – A programação contará com a apresentação da Turma Tá Blz, a cantora Nik Fernandes e o DJ Jhony Fernandes, os personagens A Bela e a Fera com o Musical da Disney e também Frozen e o Olaf. Participam ainda os cachorros da Patrulha Canina, os brincalhões bolofofos Rick e Sophie, o Gato Bem que é o animal de estimação favorito dos autistas.

Estarão no evento o Mickey, Minnie, Pato Donald, Pateta, Margarida, além dos palhaços Baba Baby e Kika, e também o Palhaço Biscoito para falar a língua dos sinais. Além destas atrações, acontecem as apresentações dos artistas mirins Rodriguinho, Luiz Felipe, Ana Beatriz, Estella Louise, Ana Clara Dias e as bailarinas Nay e Eliza.

Haverá ainda oficinas de biscoito com a Clínica Metamorfose da Janete Diniz; de artes com o grupo de autistas adultos Crescemos; de massinhas de modelar com 123 e Já Encontros Brincantes; oficina da Escola Impactos.

Na programação tem ainda o Cuidar de Quem Cuida para as mães; trancista Jennifer Renata, corte de cabelo, dentista móvel da Dental Center, adoção de pets com o projeto ‘Eu apoio o amor aos animais’; Escola Técnica de Enfermagem São Vicente de Paula, Feirinha Inclusiva, Cabana Bakana e os brinquedos infláveis.