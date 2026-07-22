Justiça mantém prisão de suspeitos de tentativa de homicídio e organização criminosa em Alhandra

Operação mira investigados por tentativa de homicídio e organização criminosa, em Alhandra // Foto: Reprodução TV Cabo Branco.. Jornal da Paraíba

A Justiça manteve, nesta terça-feira (21), a prisão dos cinco suspeitos detidos pela Polícia Civil por tentativa de homicídio e participação em organização criminosa, em Alhandra, na Grande João Pessoa. A decisão foi definida após a realização da audiência de custódia.

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Junto à manutenção da prisão, também foi determinada a transferência dos suspeitos para uma unidade prisional em João Pessoa.

Segundo a Polícia Civil, os mandados de prisão foram cumpridos durante uma operação coordenada pelo Núcleo de Homicídios, com apoio da Delegacia de Caaporã. Além das prisões, os policiais cumpriram três mandados de busca. Durante as diligências, uma pessoa também foi presa em flagrante por porte de drogas.

Ao todo, foram presas cinco pessoas durante a ação. A Polícia informou que também foi apreendida uma quantidade significativa de drogas. Entretanto, a arma que os investigadores procuravam não foi localizada.