Procon-JP encontra quilo do pão francês tradicional entre R$ 12 e R$ 24,98

O quilo do pão francês tradicional está oscilando entre R$ 12,00 (Vasconcelos – Cruz das Armas) e R$ 24,98 (Brisamar – Jardim Oceania), diferença de R$ 12,98 e variação de 108,17%. A pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) esteve em 32 padarias e panificadoras no dia 20 de julho e traz preços, ainda, do pão de forma (tradicional e integral) e dos tipos para hambúrguer e para cachorro-quente.

Os outros menores preços do pão francês tradicional foram encontrados a R$ 12,75 (Soares – Bairro das Indústrias), R$ 12,99 (São Jorge – Mangabeira e Dois Irmãos – Jaguaribe) e R$ 13,00 (Sabor do Pão – Cruz das Armas). Para conferir a pesquisa comparativa de preços com a última pesquisa feita no dia 16 de março, clique neste link.

O mesmo produto, só que do tipo integral, está com preços entre R$ 13,49 (Dois Irmãos – Jaguaribe) e 34,90 (Esquina do Pão – Brisamar), uma diferença de R$ 21,42 e uma variação de 158,71%. Os outros preços mais em conta foram registrados a R$ 14,90 na panificadora Soares (Bairro das Indústrias) e a R$ 16,00 na padaria São Jorge (Mangabeira).

Já o pão de forma tradicional traz diferença de R$ 22,90, com preços entre R$ 8,00 (Sabor do Pão – Cruz das Armas) e R$ 30,90 (Cabo Branco – Cabo Branco), variação de 286,25%. Os outros três menores preços foram registrados a R$ 12,75 (Soares – Bairro das Indústrias), a R$ 13,00 (São Jorge – Mangabeira) e a R$ 13,49 (Dois Irmãos – Jaguaribe).

Integral – O tipo forma integral oscila entre R$ 12,75 (Soares – Bairro das Indústrias) e R$ 29,75 (Fino Pão – Tambauzinho), variação de 133,33% e diferença de R$ 17,00. O segundo menor preço foi encontrado a R$ 13,49 (Dois Irmãos – Jaguaribe).

Hambúrguer – O Procon-JP traz, ainda, preços para o pão para hambúrguer, que oscila entre R$ 13,00 (Sabor do Pão – Cruz das Armas e Soares – Bairro das Indústrias) e R$ 30,90 (Cabo Branco – Cabo Branco), variação de 137,69% e diferença de R$ 17,90. O segundo menor preço está em R$ 13,90 (Cavalcanti – Torre); seguido de R$ 13,99 (Dois Irmãos – Jaguaribe e ABC – Jaguaribe).

Cachorro-quente – Para preço do pão para cachorro-quente, a pesquisa registra que o produto oscila entre R$ 12,99 (São Jorge – Mangabeira) e R$ 30,90 (Cabo Branco – Cabo Branco), diferença de R$ 17,91 e variação de 137,88%. O segundo menor preço do produto foi encontrado a R$ 13,00 (Soares – Bairro das Indústrias), seguido de R$ 13,49 (Dois Irmãos – Jaguaribe) e R$ 13,90 (Cavalcanti – Torre).