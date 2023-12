Samu-JP divulga estrutura de atendimento de urgência e emergência para a Gran Fondo 2023

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP) divulgou o seu plano operacional de atendimento pré-hospitalar móvel para a 3ª edição da Gran Fondo, evento esportivo que vai acontecer, neste domingo (10), na orla da Capital.

Durante a realização da prova, que vai contar com 250 ciclistas de todo o Brasil, as equipes de atendimento estarão de prontidão das 5h da manhã até o término do evento, e contarão com uma aeronave (helicóptero Acauã), além das unidades móveis e dezenas de profissionais de saúde, que ficarão localizados em pontos estratégicos, para que se tenha uma ampla cobertura de atendimento de urgência e emergência em todo o percurso.

“Estaremos com nossas equipes de urgência e emergência à disposição dos atletas e de prontidão no decorrer de toda a prova da terceira edição da Gran Fondo no próximo domingo. Em um evento desse nível, a agilidade dos nossos profissionais fará uma grande diferença no atendimento imediato a qualquer ocorrência que envolva os atletas em todo o seu percurso”, destacou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde da Prefeitura de João Pessoa.

Veículos – Na Gran Fondo 2023, a estrutura de atendimento de urgência e emergência do Samu 192 Regional de João Pessoa funcionará com 17 veículos, sendo 16 em terra e uma aeronave para dar agilidade ao resgate aeromédico. Os veículos disponíveis ao evento deverão contar com duas Unidades de Suporte Básico (USB), duas de Suporte Avançado (USA), oito motolâncias, sendo quatro duplas, um helicóptero do GTA com equipe médica do Samu, duas Unidades de Resgate PRF-Samu, além de dois Veículos de Intervenção Rápida (VIR), que darão suporte no acompanhamento da prova, apoio logístico e coordenação dos trabalhos.

Profissionais – Nesta terceira prova do Gran Fondo em João Pessoa, o Samu-JP está disponibilizando um efetivo de 31 profissionais. A equipe ficará subdividida entre 05 médicos, 13 enfermeiros, 06 técnicos de enfermagem, 05 condutores socorristas, um profissional para apoio logístico e um coordenador. Tanto os veículos de terra e ar, quanto os profissionais, darão todo suporte necessário na totalidade do trajeto do evento esportivo deste domingo.