primeiro Botauto tem goleada do Botafogo-PB e premiação para atacante

Em meio aos 50 anos do Almeidão, completados neste domingo, 9 de março, nada mais justo que relembrar o primeiro Clássico Botauto do estádio. E, na ocasião, o Botafogo-PB venceu o Auto Esporte-PB por 4 a 1. Os gols da partida foram marcados por Augusto, para o Macaco Autino, e Chico Matemático, Benício, Manuelzinho e Erasmo, para o Belo.

Botafogo-PB goleou o Auto Esporte-PB no primeiro Botauto do Almeidão. (Foto: Acervo/Jornal A União)

Segundo o Jornal A União, naquele momento, o Botauto já havia acontecido outras quatro vezes no ano. Aliás, dentro desse retrospecto, o Macaco Autino estava invicto. Porém, na estreia do clássico no Almeidão, o antigo Satyrão, o resultado foi favorável para os alvinegros.

As emoções do primeiro Botauto no Almeidão

O Auto Esporte-PB tomou a iniciativa da partida, tendo marcado o primeiro gol do jogo e o seu único com Augusto. Mas, segundo a reportagem do Jornal A União sobre a partida, os atletas alvirrubros demonstraram cansaço.

Esse fator foi aproveitado pelos alvinegros, que conseguiram empatar e virar ainda na primeira etapa. A igualdade do marcador saiu dos pés, ou melhor, da cabeça de Chico Matemático. E, logo depois, Benício deixou o Botafogo-PB na frente.

Com um cansaço aparente, o Auto Esporte-PB, após o gol, pouco ofendeu a defesa do Belo. Miltinho, um dos destaques alvirrubros, não conseguiu dar sequência às jogadas da sua equipe.

No segundo tempo, se viu um Botafogo-PB dominante. O terceiro gol saiu por intermédio de Manuelzinho. O primeiro Botauto do Almeidão ainda contou com uma chance descrita como “o gol mais certo do jogo”. É que Chico Matemático, cara a cara com o goleiro Fernando, chutou por cima da área.

O último gol do Belo saiu dos pés de Erasmo, que mandou para o fundo das redes após um rebote no cruzamento de Odon.

Reportagem do Jornal A União sobre o primeiro Botauto do Almeidão. (Foto: Reprodução/Jornal A União)

A dominância do Botafogo-PB no placar do Botauto foi um reflexo do que foi apresentado em campo. Os alvinegros foram dominantes após um começo enérgico do Auto Esporte-PB, que não conseguiu manter o mesmo ímpeto após os 10 minutos do primeiro tempo.

Botauto: os primeiros gols dos times paraibanos no Almeidão

É importante relembrar de que a partida de abertura do Estádio Almeidão foi entre Botafogo-PB e Botafogo. O clube carioca, treinado por Zagallo, venceu o homônimo paraibano por 2 a 0.

Com isso, os gols do Macaco Autino e do Belo, foram os primeiros de equipes locais no Estádio Almeidão. Um desses tentos do Botauto foi marcado por um importante personagem e ídolo do Alvinegro da Estrela Vermelha: Chico Matemático.

Maior artilheiro da história do Botafogo-PB, com 117 gols, o atacante marcou o primeiro tento dos alvinegros no Almeidão. O ex-atleta conversou com a reportagem e expôs o seu sentimento em ter balançado as redes para o Belo pela primeira vez no principal estádio de João Pessoa.

“Essa marca, para mim, é de motivo de alegria. É mais uma das minhas marcas do Botafogo-PB. Sou um dos maiores artilheiros do Belo de todos os tempos. O maior artilheiro.”, comentou Chico Matemático.

Chico Matemático, maior artilheiro do Botafogo-PB, fez o primeiro gol do Belo no Almeidão. (Foto: Cisco Nobre/ge)

Premiação para o atacante Augusto

Segundo o Diário da Borborema, o atacante do Auto Esporte-PB, Augusto, recebeu uma premiação por ter marcado o primeiro gol de um time paraibano no Estádio Almeidão. O jogador do Macaco Autino recebeu Cr$ 1.000,00. O valor foi entregue por uma casa de crédito da capital paraibana.

Confira a ficha técnica do primeiro Botauto

Botafogo-PB : Salvino (Hidemburgo); Newton, João Carlos, Marcos Silva (Marcos Medeiros) e Evandro; Odon, Benício e Brito (Erasmo); Manuelzinho (Géo), Baltazar e Chico Matemático.

: Salvino (Hidemburgo); Newton, João Carlos, Marcos Silva (Marcos Medeiros) e Evandro; Odon, Benício e Brito (Erasmo); Manuelzinho (Géo), Baltazar e Chico Matemático. Auto Esporte-PB : Fernando; Marco Antônio, Silva, Gerônimo e Pistola (Chico); Carneiro e Raminho; Albuquerque, Augusto, Miltinho (Verniaux) e Toinho.

: Fernando; Marco Antônio, Silva, Gerônimo e Pistola (Chico); Carneiro e Raminho; Albuquerque, Augusto, Miltinho (Verniaux) e Toinho. Árbitro : José Marinho

: José Marinho Assistentes : Everaldo França e Genivaldo Batista

: Everaldo França e Genivaldo Batista Renda : Cr$ 23.338,00

