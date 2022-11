Decreto vai facilitar regularização de empresas com parcelamento extraordinário do ICMS na Paraíba

Compartilhe















O governador reeleito João Azevêdo (PSB) assinou, nesta segunda-feira (28), um decreto que institui o programa especial de parcelamento extraordinário para estimular a regularização das empresas paraibanas, em especial as micro e pequenas empresas que utilizam o regime especial do Simples Nacional. O ato foi assinado após reunião com empresário no Palácio da Redenção, em João Pessoa.

Para facilitar a regularização das empresas do Simples Nacional, por exemplo, o Governo da Paraíba, por meio do decreto, vai dispensar o pedágio de 10%, que é uma das exigências para que se faça um novo parcelamento no mesmo ano. As empresas em recuperação judicial poderão fazer o parcelamento em até 84 meses. As demais em até 60 meses.

Para aderir ao parcelamento extraordinário, as empresas terão de entrar em contato com uma das Unidades de Atendimento ou um dos Centros de Atendimento ao Cidadão da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) entre o dia 1° e 29 de dezembro, como forma de evitar o desenquadramento ou exclusão do Simples no próximo ano e promover a regularização perante o Estado.

O objetivo da medida, além de estimular a regularização de todos os contribuintes com pendência no Estado, é evitar cobranças que podem resultar na exclusão ou no desenquadramento dessas empresas com pendências de pagamento do ICMS no Simples Nacional.

Fortalecimento da economia

João Azevêdo ressaltou que o governo tem se esforçado para manter um ambiente favorável de negócios e ampliar a competitividade do estado, com a geração de emprego e renda e fortalecimento do setor produtivo. “Essa é uma ação muito importante para os segmentos da economia e que é possível em função da nossa gestão fiscal eficiente, que tem feito o nosso estado ser reconhecido nacionalmente, com rating A junto ao Tesouro Nacional, dando respostas na saúde, na educação e permitindo que tenhamos mais de R$ 2,5 bilhões investidos em obras, fazendo com que tenhamos saldos positivos na geração de emprego mês a mês”, pontuou.

Veja também Governo remaneja R$ 58,76 milhões para passaportes e carros-pipa

O secretário de estado da Fazenda, Marialvo Laureano, destacou a medida beneficia todas as empresas da Paraíba, a exemplo de supermercados, atacadistas e indústrias. “É importante destacar que desde o início do atual governo, não houve aumento de alíquotas, mas reduções ou isenções de impostos porque trabalhamos com transparência, seriedade com a coisa pública e respeito com quem gera emprego e renda no nosso estado”, disse.

Categoria comemora

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Rômulo Teotônio, enalteceu a iniciativa do governo. “Agradecemos a parceria e por sempre nos receber, ouvindo as nossas demandas e concedendo mais um gesto para fomentar os negócios do setor produtivo da Paraíba”, comentou.

O presidente da FCDL-PB, José Lopes Neto, parabenizou a gestão estadual pela preocupação com o segmento empresarial. “O governo sempre se mostra disposto para o diálogo, demonstrando o interesse de contribuir com a classe produtiva. O setor privado precisa caminhar junto com o governo, que tem feito o possível para manter o emprego, a renda e a pujança da nossa economia”, falou.

Também participaram da assinatura do decreto, os secretários Bruno Frade (executivo da Fazenda) e Rosália Lucas (Turismo e Desenvolvimento Econômico), além de diversos representantes do setor produtivo, a exemplo da Associação dos Atacadistas, Associação dos Supermercados, Associação Brasileira da Indústria de Moda sustentável, Associação Comercial de Campina Grande, Sebrae, CDL e Sindfarma.

*com informações da Secom-PB

empresas do simples nacional

paraíba

parcelamento extraordinário do ICMS

refis

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

