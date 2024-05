Motogirls participam de curso de pilotagem oferecido pela Semob-JP

14/05/2024 |

20:30 |

1

Um grupo de mulheres que trabalha utilizando motocicletas para realizar entregas e/ou deslocamento de passageiros teve uma tarde de aprendizado, nesta terça-feira (14), na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), no bairro do Cristo. Elas participaram de um curso básico de pilotagem segura, promovido dentro da programação do Maio Amarelo, mês de referência pela conscientização para redução do número de sinistros e vítimas no trânsito.

A capacitação, com carga horária de 4 horas, contou com aulas teóricas e práticas ministradas pelos agentes de mobilidade e instrutores Daniel Araújo e Rômulo Araújo. A iniciativa também teve a participação da chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Semob-JP, Gilmara Branquinho. “Foi excelente ter essa troca de experiências com a categoria, ouvir o que elas passam no dia-a-dia nas ruas enquanto exercem o trabalho e, assim, podermos contribuir de forma técnica com ensinamentos e orientações que podem ajudá-las a continuarem pilotando com segurança no trânsito”, ressaltou Gilmara Branquinho.

Daniele Celestino tem 32 anos e há cinco pilota motocicleta para trabalhar. Ela integra o grupo motogirlsjp, formado por condutoras que também utilizam este tipo de veículo para as atividades do cotidiano e serviços. “Acho que não somos respeitadas no trânsito e acredito que esta realidade só mude a partir da educação de todos. Adorei participar deste curso na Semob-JP. A gente nunca teve tanto apoio e respeito como hoje. Lugar de mulher é onde ela quiser”, afirmou.

Dados – Em 2023, de acordo com balanço do Comitê de Estudos e Monitoramento dos Acidentes de Trânsito de João Pessoa (Cemat-JP), o Samu registrou 4.829 sinistros de trânsito na Capital, dos quais 1.168 envolveram mulheres e motocicletas, tanto como condutoras quanto como passageiras.