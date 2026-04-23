João Pessoa mantém vacinação ativa com pontos móveis durante o feriado de Tiradentes

A Prefeitura de João Pessoa definiu o funcionamento das ações de vacinação durante o ponto facultativo da próxima segunda-feira (20) e o feriado nacional de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21). Mesmo com a suspensão das atividades das salas de vacina da rede municipal, a população continuará tendo acesso aos imunizantes por meio dos pontos móveis distribuídos em locais estratégicos da cidade.

Nestes dois dias, os pontos móveis funcionarão normalmente, a partir do meio-dia, garantindo a oferta das vacinas do calendário de rotina para todos os públicos, além da aplicação das doses destinadas aos grupos prioritários da campanha nacional contra a Influenza. Apenas o ponto localizado no Shopping Tambiá não funcionará, uma vez que seu atendimento ocorre exclusivamente aos sábados.

A estratégia da Prefeitura de João Pessoa tem como objetivo ampliar o acesso da população à vacinação, oferecendo horários estendidos e unidades instaladas em áreas de grande circulação. “Por isso orientamos que todas as pessoas com doses previstas, registradas no cartão de vacinação, ou que façam parte dos grupos prioritários para a vacina contra a Influenza, que procurem um dos serviços disponíveis para se imunizar e garantir a prevenção”, ressaltou Fernando Virgolino, coordenador da Seção de Imunização.

Como funcionarão os serviços – De segunda a sexta-feira, os serviços estão disponíveis no Home Center Ferreira Costa e no Shopping Sul, das 12h às 20h, além do quiosque da Orla, na Avenida Cabo Branco, que funciona das 17h às 21h. Aos sábados, o atendimento ocorre no Ferreira Costa, das 8h às 16h, no Shopping Tambiá, das 9h às 16h, e no Shopping Sul, das 10h às 16h.

Como reforço à assistência, um novo ponto móvel foi implantado no Mix Mateus, no bairro Valentina, ampliando a cobertura vacinal especialmente na Zona Sul da Capital. No local, o funcionamento acontece de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e aos sábados, das 8h às 16h.

“Esse novo ponto móvel fortalece as ações preventivas e garante maior comodidade para a população manter a vacinação em dia, mesmo durante períodos de alteração no funcionamento dos serviços públicos”, concluiu o coordenador do serviço, Fernando Virgolino.

Saiba quais locais e horários dos serviços nesta segunda e terça-feira:

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: das 12h às 20h

Shopping Sul – Bancários

Horário: das 12h às 20h

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: das 12h às 21h

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.