Bom Dia Paraíba estreia série sobre a realidade e o futuro dos rios de João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco.

O Bom Dia Paraíba, programa das TVs Cabo Branco e Paraíba, exibe a partir de quarta-feira (22), a série especial “Rios, que futuro nos espera?”. Também vão haver episódios na quinta-feira (23) e na sexta-feira (24).

A produção convida o público a olhar com mais atenção para a situação dos rios de João Pessoa e a refletir sobre a relação da cidade com esses espaços, que fazem parte da história, da paisagem e da vida cotidiana da capital.

Ao longo de três reportagens, a série percorre rios da cidade para mostrar de perto problemas como poluição, descarte irregular de lixo, esgoto e abandono ambiental. Mas o conteúdo também amplia esse olhar ao destacar o impacto social da degradação e as histórias de quem vive às margens desses cursos d’água.

Para a produtora da série, Débora Luz, a proposta é provocar uma reflexão sobre memória, pertencimento e responsabilidade coletiva.

“A série nos ajuda a refletir a história de João Pessoa através desses afluentes e nos convida a pensar na responsabilidade que temos com o futuro desses rios”, afirmou.

“O Bom Dia PB assume diariamente a responsabilidade de comunicar e ser a voz da população. Essa voz chama atenção para a urgência de falar sobre o meio ambiente e o lugar de responsabilidade das autoridades e também, da população”, complementa a produtora Deyse Ponciano.

A série reúne relatos de moradores, especialistas e pessoas que convivem diariamente com a realidade desses locais. Segundo o editor Allan Nunes, um dos principais desafios foi condensar a força dos depoimentos em uma narrativa que representasse a dimensão do problema.

“A gente ouviu muita gente que vive de perto a realidade dos rios em João Pessoa, e cada história carrega um impacto diferente”, afirmou.

A repórter Yanka Oliveira explica que o trabalho revelou um cenário que vai além da questão ambiental. “‘encontramos um cenário que mistura lixo, esgoto e sinais claros de abandono. Mas também encontramos histórias. Histórias de pessoas que vivem às margens desses rios e que, muitas vezes, não estão ali por escolha”, relatou.

“Mais do que mostrar problemas, a série quer provocar incômodo e ampliar o debate sobre o futuro urbano e ambiental da capital paraibana. É um convite à reflexão sobre responsabilidade coletiva, diz o editor-chefe do Bom Dia Paraíba, Anderson Melo.

Com imagens de Alexandre Frazão e edição de imagens de Redson Júnior, a série especial reforça o compromisso do Bom Dia Paraíba com o jornalismo de serviço, aprofundamento e conexão com temas que impactam diretamente a vida da população.